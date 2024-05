Firma ad un passo: Milan, la notizia più bella!

Buona notizia sul fronte rinnovi: sembra che il club rossonero si avvicini sempre di più a blindare uno dei suoi giovani talenti.

La stagione volge al termine e il Milan deve occuparsi di alcune situazioni contrattuali delicate. Tutti sanno che Mike Maignan e Theo Hernandez sono in scadenza a giugno 2026, quindi c’è il rischio cessione se non dovesse esserci un accordo. Capitan Davide Calabria va in scadenza l’anno prossimo e anche in questo caso andrà fatta una scelta.

Sicuramente il prolungamento contrattuale del terzino bresciano è più facile da realizzare rispetto a quello dei compagni di squadra. In ballo ci sono cifre diverse. Maignan ed Hernandez pretendono degli aumenti di stipendio notevoli rispetto a quanto percepiscono oggi (2,8 milioni netti annui il portiere, 4-4,5 l’ex Real Madrid). Calabria guadagna circa 2 milioni a stagione, importo che eventualmente può essere ritoccato leggermente per arrivare alle firme.

Milan, accelerata per un altro prolungamento

In attesa di capire cosa succederà con il trio Mike-Theo-Davide, il Milan in queste settimane ha lavorato intensamente a un altro rinnovo. Quello di Francesco Camarda, che a marzo ha compiuto 16 anni e che quindi può firmare il suo primo contratto da professionista. Trattandosi di un minorenne, per regolamento l’accordo può essere solo di durata triennale.

Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni ci sono stati dialoghi positivi tra la dirigenza e l’entourage: l’intesa sembra sempre più vicina. Ipotesi straniere come Borussia Dortmund, Manchester City e Manchester United si allontanano.

Per il Milan è importantissimo blindare Camarda, attaccante che ha già fatto intravedere un grande potenziale nel settore giovanile rossonero e anche con le nazionali giovanili azzurre. Presto per dire che tipo di giocatore potrà diventare, però le basi per imporsi a buoni livelli ci sono. Ovviamente dovrà lavorare sodo e avere la giusta mentalità per avere una carriera importante.

Rimanere nell’ambiente milanista, che già conosce da anni, forse è la soluzione migliore. Andare all’estero potrebbe essere rischioso, anche se non mancano club che sanno lavorare bene con i giovani. Però l’adattamento fuori dall’Italia non è scontato per un ragazzo di 16 anni.

Se tutto andrà bene negli ultimi dettagli della trattativa, Camarda firmerà il suo primo contratto da professionista e sarà legato al Milan fino a giugno 2027. La possibile creazione della squadra Under 23 da iscrivere al campionato di Serie C può essere un altro tassello utile alla sua crescita e a quella di altri giovani che escono dalla Primavera.