Furlani: “Bell’inizio ma è ancora presto. C’è uno spirito fantastico sia a Milanello che a Casa Milan”

Giorgio Furlani ha parlato ai giornalista durante l’evento Snai Fun a Milano. MilanLive.it ha raccolte alcune dichiarazioni molto importanti

E’ giornata diversa oggi per il Milan, che ha partecipato all’evento Snai Fun, Premium Partner del club, presso l’area Snai di La Maura. Una cerimonia per celebrare l’importante partnership, e alla quale hanno preso parte ovviamente diverse personalità rossonere. Dai giocatori ai dirigenti. Non poteva chiaramente mancare l’Amministratore Delegato del club rossonero. Giorgio Furlani, intervenuto dal palco della cerimonia, ha risposto ad alcuni giornalisti. MilanLive.it ha raccolto alcune dichiarazioni. Focus sulla crescita della squadra e sugli ottimi risultati.

“E’ stato un bell’inizio, ma è ancora presto. Vedremo a giugno. Una cosa che mi piace molto è il gruppo e lo spirito che si è creato. Sia a Milanello che sul campo, e per questo ringrazio il mister, tutti i giocatori e lo staff tecnico. E la stessa cosa si vive a Casa Milan”.