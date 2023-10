Giroud: “Rinnovo? Non progetto il futuro, vedremo. Felice per Adli, mi ricorda me da giovane”

Olivier Giroud è intervenuto ai microfoni dei giornalisti durante un evento a Milano. L’attaccante ha affrontato diversi temi, tutti molto importanti

Giornata diversa per il Milan, che oggi ha preso parte all’evento Snai Fun, Premier Partner del club, presso l’area Snai La Maura. Presenti tanti rossoneri, tra cui Olivier Giroud che si è concesso alle domande dei giornalisti. L’attaccante rossonero ha affrontato tematiche molto importanti, tra cui il suo possibile rinnovo col Milan e la crescita di Yacine Adli. Di seguito tutte le dichiarazioni.

Le parole di Giroud

Giroud ha iniziato parlando della prossima sfida di Champions contro il Borussia Dortmund: “Si è un’emozione speciale. Dobbiamo vincere questa partita perché volevamo vincere in casa contro il Newcastle. Sarà una partita non decisiva ma molto importante”.

Importante il suo focus sul mercato e sulla nuova rosa del Milan: “Non è stata un’estate complicata però abbiamo cambiato un pò di giocatori, rinforzato la squadra. Abbiamo imparato. Vogliamo fare il massimo sia in Champions League che in Serie A. Ora abbiamo più qualità rispetto allo scorso anno”.

Giroud non va a segno da un po’, una sensazione che non gli piace affatto: “Personalmente voglio aiutare la squadra a vincere. Sì mi manca un pò il gol”.

Dichiarazioni cruciali dell’attaccante sul possibile rinnovo col Milan: “Io non progetto più. Sono concentrato su quest’anno, dove voglio fare il massimo per il Milan. Poi vediamo. Dall’inizio come il primo giorno sono molto felice qua”.

La crescita e lo spazio per Yacine Adli fanno molto piacere a Oli: “Sono molto felice per lui perchè ha lavorato tanto dal primo giorno. Non è stato facile per lui perché non ha avuto l’opportunità per fare vedere tutte le sue qualità. Perché ne ha tante. E sono felice perché adesso può giocare il suo calcio e aiutare la squadra. Deve continuare a lavorare così. Mi piace tante la sua qualità e la sua mentalità. Mi ricorda me quando ero giovane”.

Infine, di nuovo focus sulla Champions League e la sfida ai tedeschi: “L’esperienza sarà molto importante per il Borussia. Ma anche la testa sarà importantissima. Noi abbiamo un buon mix di esperienza e giovinezza”.