Loftus-Cheek assente per Borussia Dortmund-Milan: doppia opzione per sostituirlo

Il centrocampista inglese non ci sarà per la prima trasferta europea stagionale dei rossoneri: Pioli valuta due soluzioni alternative

Nella giornata di ieri è arrivata una notizia non particolarmente positiva per il Milan in vista della sfida di mercoledì sera all’Iduna Parka contro il Borussia Dortmund. I rossoneri dovranno infatti fare a meno di Ruben Loftus-Cheek.

Il centrocampista inglese era stato costretto a chiedere il cambio poco prima della mezz’ora nella sfida di sabato contro la Lazio. L’ex Chelsea ha accusato un problema muscolare e ha lasciato il campo per non rischiare ulteriormente, ma purtroppo non è bastato per evitare l’infortunio. Ieri infatti Loftus-Cheek ha svolto gli esami strumentali di rito per capire con precisione l’entità del problema.

Il club rossonero ha comunicato la risonanza ha mostrato un evento distrattivo di grado lieve in regione pubo-adduttoria. Il giocatore verrà monitorato costantemente ma è ormai certo che salterà sia la partita di Champions League contro il Borussia che quella di sabato prossimo contro il Genoa. Il suo rientro è previsto dunque subito dopo la sosta, quando il Diavolo affronterà la Juventus.

Pioli valuta due soluzioni alternative

Ecco quindi che, in vista della sfida contro i tedeschi, mister Stefano Pioli sta già valutando le possibili soluzioni per il centrocampo che, lo ricordiamo, è privo anche di Rade Krunic e del solito Ismael Bennacer.

Al momento il reale ballottaggio per prendere il posto del classe ’96 è quello fra Yunus Musah e Tommaso Pobega. Il primo è entrato molto bene nella sfida con la Lazio e aveva fatto un ottimo ingresso in campo anche nella sfida contro il Newcastle. In una partita così ruvida la sua corsa e i suoi muscoli potrebbero risultare molto utili. C’è poi la possibilità di schierare invece l’ex Toro dal primo minuto, che garantirebbe maggior qualità e inserimenti in area.

Un’ultima possibilità per la mediana del Diavolo, ma al momento più remota, è l’esclusione di Yacine Adli, con Reijnders che passerebbe in cabina di regia e sia Musah che Pobega titolari come mezzali. Ad oggi però il francese ha convinto e dovrebbe avere ancora una maglia da titolare, quindi si giocano il posto Musah e Pobega, entrambi in forma e intenzionati a convincere Pioli a dar loro più spazio.