@ML – Borussia-Milan, Furlani presente al pranzo istituzionale dell’Uefa (VIDEO)

Giorgio Furlani è al seguito della squadra a Dortmund. Il dirigente del Milan rappresenterà il club al classico pranzo istituzionale.

A seguito del Milan, in trasferta di Champions League a Dortmund, c’è anche il massimo dirigente operativo. Ovvero l’amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani, che dalla scorsa estate ha ottenuto gradi molto elevati in vari settori del club.

Mentre la squadra di Stefano Pioli è in albergo, a riposarsi ed a caricarsi in vista della sfida serale al Signal Iduna Park, Furlani rappresenterà il club rossonero nel consueto pranzo istituzionale. Una tradizione voluta dall’Uefa, che nei giorni dei match di Champions fa incontrare i dirigenti rivali in convivialità nel pre-partita.

Come si evince dal video pubblicato, Furlani è stato accompagnato in auto presso il ristorante dove si terrà tale pranzo. L’a.d. milanista si intratterrà con i dirigenti del Borussia Dortmund e con alcuni delegati Uefa, come di consueto accade.