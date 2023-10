VIDEO ML – “Il muro nero”, il corteo della Curva Sud a Dortmund

Immagini spettacolari direttamente da Dortmund e riprese dalla nostra redazione. La Curva Sud del Milan ha iniziato il corteo verso lo stadio per Borussia-Milan

Gli animi sono caldissimi a Dortmund, in attesa del fischio d’inizio di Borussia-Milan. La gara, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, è attesa da giorni. Il Signal Iduna Park stasera sarà stracolmo per mettere paura al Milan. Ma i rossoneri non mancheranno nello stadio tedesco per caricare e sostenere la squadra, seppur in netta minoranza. Sono 4000 i sostenitori milanisti recatisi a Dortmund per tifare il Diavolo. Già stamane vi abbiamo mostrato alcune immagini di questi intenti a cantare cori nelle piazze della città.

Adesso, è iniziato il corteo della Curva Sud a Dortmund verso il Signal Iduna Park. Immagini spettacolari quelle riprese dalla nostra redazione presente sul posto e che assisterà alla gara in diretta. Di seguito il video della tifoseria organizzata rossonera intenta a cantare cori d’amore per il Milan.