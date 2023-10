Adli: “Più di un rimpianto stasera. PSG? Parigi è casa mia, ma esiste solo il Milan”

Yacine Adli ha parlato al termine di Borussia Dortmund-Milan. Tanta delusione nella parole del centrocampista, entrato a gara in corso al posto di Pobega

Yacine Adli è stato protagonista dell’ennesima prova convincente in questo avvio di stagione. Stasera, al suo esordio in Champions League con la maglia del Milan, ha dimostrato di essere pronto per essere un vero titolare della squadra di Pioli. Peccato, però, che il Diavolo non sia riuscito nella vittoria. Ancora uno 0-0, il secondo consecutivo, il risultato finale di stasera contro il Borussia Dortmund. Solo 2 punti per il Milan nel girone. Adli ha mostrato delusione e amarezza nel post-partita ai microfoni di Prime Video. Le sue parole:

Prestazione: “Torniamo a casa con più di un rimpianto, meritavamo di più e abbiamo fatto una bella partita soprattutto nel secondo tempo. Era complicato giocare qui. Abbiamo fatto fatica a concretizzare. Ma ora andiamo avanti e ce la giochiamo fino alla fine”.

Testa al PSG: “Tutte le partite sono dure. Sapevamo che sarebbe stato un girone molto complicato. Parigi è casa mia, sono cresciuto lì, ma ora voglio solo dare tutto per il Milan. Penso a crescere giorno dopo giorno, voglio lavorare forte. Sto crescendo e adesso che gioco un po’ di più non devo mollare”.