Ritorno di fiamma: il Milan sfida la Premier per l’attaccante

Il club rossonero mette nuovamente nel mirino un attaccante seguito in passato, ma la concorrenza inglese è davvero folta

Il Milan ha trovato l’attaccante nell’ultimo giorno di mercato, dopo un casting durato mesi. Il club rossonero era da tempo alla ricerca di un centravanti che potesse svolgere il ruolo di vice Olivier Giroud in questa stagione e alla fine il profilo scelto è stato quello di Luka Jovic.

Il centravanti serbo è arrivato a titolo gratuito dalla Fiorentina ma non c’è dubbio che si è trattato è di un piano B, dovuto al fatto che la dirigenza non è riuscita a chiudere per nessuno degli obiettivi principali. Nelle ultime ore di mercato sembrava infatti che il Diavolo stesse per portare a Milanello Mehdi Taremi, ma la difficile trattative con il Porto per l’iraniano non si è più concretizzata. Ad ogni modo la società ha comunque voluto regalare una pedina a Stefano Pioli.

Tra gli obiettivi principali del Milan per il ruolo di attaccante non c’era però solo Taremi. Infatti i rossoneri stavano valutando tante piste, anche su profili giovani e di prospettiva, in modo da potersi garantire un investimento a lungo termine, dato che Giroud ormai ha 37 anni. Tra i nomi che circolavano c’era anche quello di Hugo Ekitike che, a dire il vero, non è ancora un’ipotesi tramontata per il club.

Per Ekitike c’è grande concorrenza in Premier

In estate i rossoneri hanno ci hanno provato per il classe 2002, ma il PSG non lo lasciava partire in prestito e quindi non c’è stato nulla da fare, con il Milan che aveva per il momento abbondonato la pista.

Tuttavia, il Diavolo valuta ancora l’opzione Ekitike per il prossimo futuro, perché il giocatore alla fine è rimasto al Paris, chiuso però dai due nuovi attaccanti arrivati dal mercato, Goncalo Ramos e Randal Kolo Muani. Già dalla prossima estate il francese rappresenta una delle opzioni più interessanti per il reparto avanzato, ma c’è da battere una agguerritissima concorrenza dalla Premier League.

Secondo quanto riportato infatti dall’esperto di mercato Ekrem Konur, sul giocatore ci sarebbero anche Crystal Palace, Brenford, West Ham, Wolverhampton ed Everton. Ben cinque club inglesi che possono chiaramente disporre di un budget importante, contro il quale il Milan faticherebbe a competere. Un’altra ipotesi rimane Jonathan David del Lille.