Sabatini punta il dito contro Leao: “E’ diffamazione” (Video)

Arrivano le dichiarazioni del noto giornalista, Sandro Sabatini, sulla polemica Rafa Leao-Antonio Cassano. Le parole del collega non lasciano alcun dubbio sul suo parere

Non si placano le polemiche attorno a Rafa Leao. L’attaccante, nonostante sia stato nominato miglior giocatore di Borussia Dortmund-Milan, è stato pesantemente criticato da Antonio Cassano alla BoboTv. Critiche, che hanno davvero fatto il giro del web.

Per il barese il portoghese “ha fatto quelle due o tre sgroppate e poi basta. Zero tiri in porta, zero assist e sbaglia anche la giocata decisiva. A differenza del ragazzino del Manchester City (Julian Alvarez, ndr) che ha fatto gol e assist e fa sempre la differenza, ma nessuno lo esalta”.

Cassano aveva poi aggiunto che Ambrosini ha detto che è bello quando sprigiona la sua velocità, ma lui è solo velocità. Poi però devi fare la differenza in queste partite… lo marcava Ryerson, e Hummels che ha 38 anni…”. Dichiarazioni, che inevitabilmente hanno raggiunto anche lo stesso Rafa Leao, che su Twitter ha voluto commentare con cinque emoticon della faccina che ride e quattro pagliacci, il video dell’intervento di Cassano. Una reazione quella del portoghese ripresa da tutti i giornali, che non ha fatto altro che gettare benzina sul fuoco.

Sabatini contro Leao: “Eccessivo, questa è diffamazione”

Sono così arrivate ulteriori critiche a Leao, ‘richiamato’ da Sandro Sabatini, che attraverso i social ha voluto mandargli un messaggio:

“Cassano non era stato eccessivo nei toni e nelle parole – ha affermato il noto giornalista – lo è stato, invece, Rafa Leao, perché gli ha risposto con quattro da pagliaccio e mettere l’emoji del clown non è una bischerata da social, ma è diffamazione, state attenti anche voi ragazzi“.

Sabatini dunque punta il dito contro Leao, accusandolo di diffamazione. Le dichiarazioni del giornalisti, così, sono diventate oggetto di discussione sui social, con tanti tifosi che lo hanno attaccato, prendendo le difese di Leao.