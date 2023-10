Saelemaekers entra in campo e San Siro reagisce così: è successo durante Inter-Bologna

Il San Siro nerazzurro non ha accolto bene Alexis Saelemaekers alla sua entrata in campo durante Inter-Bologna. Ecco cosa è successo al momento del cambio di Thiago Motta

Clamorosa rimonta del Bologna a San Siro. La squadra di Thiago Motta è riuscita con merito a ribaltare il risultato della gara contro l’Inter. I nerazzurri di Simone Inzaghi avevano segnato ben due gol in pochi minuti, andando dunque in doppio vantaggio. Ma la formazione di Thiago Motta l’ha ripresa prima col rigore realizzato da Orsolini, poi col gol ad inizio secondo tempo di Zirkee. Una battuta d’arresto che non fa di certo bene all‘Inter, dato che il Milan se stasera vincesse a Genova si porterebbe al primo posto in solitaria.

Il Bologna è stato ad ogni modo molto bravo e coraggioso. Non era semplice ottenere un punto a San Siro contro una formazione forte come quella nerazzurra, secondo molti la migliore del campionato. E’ stato molto bravo Thiago Motta nel secondo tempo a motivare la sua squadra a mantenere il risultato e a non subire altri gol. Importanti i cambi del tecnico rossoblu, utilissimi a solidificare la formazione. Anche Alexis Saelemaekers, l’ex Milan passato in prestito al Bologna quest’estate, ha dato il suo ottimo contributo. Entrato al 61′ del secondo tempo al posto di Ndoye è stato però accolto dai tifosi nerazzurri nel peggior modo possibile.

Saelemaekers in Inter-Bologna: cori pessimi della Curva Nord

Alexis Saelemaekers è entrato nel secondo tempo di Inter-Bologna per portare energie e carica alla fase di transizione della squadra rossoblu. Il compito per il belga è stato chiaro: aiutare tanto a contenere gli attacchi nerazzurri, quanto a ripartire in caso di riconquista del pallone. Ma la sua entrata in campo al 61esimo è stata macchiata dalla pessima accoglienza della Curva Nord, tifoseria organizzata interista. Difatti, al momento del cambio l’ex rossonero ha ricevuto fischi e cori della Curva Nord contro. Nello specifico, i tifosi nerazzurri hanno accolto il belga in campo urlando all’unisono “Milanista pezzo di m…”.

Per fortuna, Saelemaekers non si è fatto condizionare dalla brutta accoglienza nel suo ritorno a San Siro ancora da rivale e ha condotto la gara al meglio. Sicuramente, per Alexis è stata una gara speciale, ancora un derby per lui che i colori rossoneri ce li ha nel sangue e nel cuore. E ha dato il suo contributo per ottenere questo preziosissimo pareggio, che contemporaneamente può fare molto bene al Milan.