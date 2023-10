Ibrahimovic scherza con Giroud: “Non è mai troppo tardi” (FOTO)

Il Milan ha celebrato la prestazione di Giroud tra i pali mettendo in vendita la sua maglia da portiere. Ibrahimovic è rimasto molto divertito dalla cosa

Clamoroso quanto fatto da Olivier Giroud ieri sera a Marassi. Il bomber del Milan si è improvvisato portiere contro il Genoa, e lo ha fatto al meglio. Il francese è stato costretto a schierarsi tra i pali dopo l’espulsione di Mike Maignan, e ha stupito la sua prestazione con i guantoni. In particolare, Oli è stato magico in un intervento in uscita su un avversario che aveva una ghiotta occasione per far male al Milan. Ma lui si è scaraventato sul pallone, e col pugno lo ha allontanato. Mossa magica, preziosa più di un gol.

Oggi non si parla d’altro tra gli appassionati. Quanto fatto dall’attaccante del Milan è destinato a rimanere nella storia. Non a caso il Milan, per celebrare la prestazioni di Giroud tra i pali, ha messo in vendita nel proprio store online e nei propri punti vendita la sua maglia da portiere. Un modo fantastico per ringraziare Oliver per il prezioso contributo e sacrificio. Il fatto ha divertito parecchio Zlatan Ibrahimovic, ormai ex collega e compagno di Giroud. Lo svedese ha pubblicato una particolare storia su Instagram, dove prende in giro in maniera molto bonaria l’attaccante.

Ibra a Giroud: “Finalemente il tuo ruolo”

Come detto, per alcuni giorni sarà possibile acquistare la maglia di Olivier Giroud da portiere. E il fatto ha divertito molto Zlatan Ibrahimovic. L’ex attaccante ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram, in cui mostra la nuova maglia del francese versione portiere e scherza sulla cosa. L’ex Milan ha scritto “Voglio questa maglietta”. Poi in basso, come mostra la foto sotto, ha aggiunto “Non è mai troppo tardi per scoprire il tuo vero ruolo in campo”.

Insomma, un modo simpatico e scherzoso quello di Ibrahimovic per celebrare l’enorme prestazione di sacrifico di Giroud contro il Genoa. I due sono stati compagni di reparto al Milan per due stagioni, e Zlatan sa bene quanto è bravo Oliver nel suo mestiere di attaccante. Ma sicuramente, quanto fatto dal francese ieri sera a Marassi ha lasciato stupito anche lui. Chissà se comprerà davvero la sua maglia da portiere. Sicuramente, è un pezzo edizione limitata da non lasciarsi scappare.