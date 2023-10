Il Milan celebra Giroud: maglia da portiere acquistabile sullo store (FOTO)

Il Milan ha deciso di celebrare la prestazione di Olivier Giroud da portiere in Genoa-Milan in modo speciale. Sullo store rossonero spunta la maglia

Olivier Giroud si è letteralmente superato ieri sera a Marassi. Oggi non si parla in pratica d’altro. L’attaccante rossonero è entrato nel secondo tempo della gara, con precisione al 66′ minuto al posto di Yacine Adli. Stefano Pioli aveva bisogno di forza offensiva per colpire i rivali, dato che il risultato era fermo sullo 0-0. Alla fine la partita l’ha sbloccata Christian Pulisic all’87’, su assist di Musah. Ma Giroud ha fatto il suo in un altro modo, e fornendo una prestazione che è stata preziosa più di un gol.

Al momento dell’espulsione di Maignan, e senza cambi rimasti a Pioli, è stato Olivier Giroud a mettersi i guantoni e ad andare in porta. Ciò che è accaduto dopo ha dell’incredibile. Il francese ha stupito tutti, con una tenacia tra i pali pazzesca. A stupire maggiormente è stata la sua uscita in un’occasione molto pericolosa e in cui il Genoa poteva pareggiarla. Oli non ha avuto timore, con il pugno ha colpito il pallone sventando il peggio. Una gara davvero rocambolesca, in cui i tre punti erano fondamentali, e Giroud ha fatto più di quanto poteva.

Dopo la grande prestazione tra i pali, il Milan ha deciso di celebrare il suo attaccante ‘portiere’ in modo speciale. Un regalo particolare ai tifosi.

Milan, Giroud diventa portiere: la maglia è in vendita

Olivier Giroud è entrato nella storia del Milan dopo quanto fatto ieri. Ha difeso con estremo coraggio i pali della porta rossonera, salvando di fatto il risultato della vittoria. Per questo, il club ha deciso di celebrare la sua prestazione da estremo difensore inserendolo sul sito ufficiale nella sezione dedicata ai portieri. Da oggi e per alcuni giorni sarà possibile acquistare la maglia da portiere di Giroud in tutti i punti vendita AC Milan e sullo store online al sito https://store.acmilan.com/collections/goalkeepers.

Non c’era modo migliore per ringraziare e omaggiare l’attaccante francese per la prestazione tra i pali di Genova. Il Milan e i tifosi sanno adesso di poter contare su una garanzia in porta in momenti di difficoltà come quello di ieri sera. Curioso sapere che quando l’attaccante era all’Arsenal si dilettava spesso tra i pali in allenamento, così tanto che l’allenatore Wenger era pronto a contare su di lui nel caso la squadra si fosse ritrovata senza portiere in casi particolari come quello di Genoa-Milan.