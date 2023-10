EA Sports FC l’ha fatto davvero: Giroud nel TOTW come portiere

E’ successo davvero! Olivier Giroud, grazie alla sua strepitosa prestazione da portiere, si è conquistato anche l’attenzione di FIFA

Olivier Giroud sta vivendo giorni di gloria grazie alla sua pazzesca prestazione nell’ultima di campionato contro il Genoa. Come ben sappiamo, l’attaccante del Milan si è improvvisato portiere in seguito all’espulsione di Mike Maignan. Ha indossato lui i guantoni e la maglia verde da estremo difensore e si è recato tra i pali a sostituire il compagno. Ciò che ne è venuto fuori ha fatto e continua a fare il giro del mondo. Olivier si è magistralmente comportato da portiere, protagonista di un’uscita clamorosa in area di rigore che ha permesso al Milan di salvare il risultato e dunque portare a casa la vittoria.

Giroud è stato celebrato dal Milan nel migliore dei modi. Il club rossonero lo ha inserito nella lista dei portieri della squadra sul sito ufficiale, e in più ha fatto realizzare delle maglie da portiere con il nome di Giroud stampato. Boom di vendite per il Diavolo, con i tifosi pazzi del capo special Edition. Ma non soltanto il Milan. L’attaccante rossonero e la sua prestazione tra i pali è stata celebrata al meglio anche da FIFA EA Sports. In che modo? Scopriamo di seguito.

Giroud nel team of the week di FIFA

La EA Sports FIFA ha stilato come ogni settimana il team dei calciatori che più si sono distinti, per ruolo, nei top cinque campionati europei, sia maschili che femminili. Ebbene, nell’ultimo è stato inserito proprio Olivier Giroud, e proprio da miglior portiere della settimana. Assurdo, clamoroso e stupefacente quanto sta accadendo attorno alla magica prestazione del numero 9 rossonero di Genoa-Milan. E’ un qualcosa destinato a rimanere nella storia, indubbiamente. Intanto, Oli si gode i riconoscimenti di tutti. Del Milan, della Francia e anche di FIFA EA Sports. Chissà se lo rivedremo qualche altra volta tra i pali! Di seguito il team of the week completo di FIFA: