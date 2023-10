Milan, infortunio in nazionale: torna subito a casa

Problema per il calciatore del Milan che era stato chiamato dalla sua nazionale per i prossimi incroci di cartello internazionali.

I calciatori dell’attuale rosa del Milan convocati dalle rispettive selezioni nazionali sono 14. Tutti elementi che risponderanno alla chiamata dei propri commissari tecnici per le gare internazionali che si disputano tra la fine di questa e l’inizio della prossima settimana.

Il numero dei milanisti in nazionale però è sceso poco fa a quota 13, per un forfait dell’ultima ora che è stato ufficializzato ed annunciato nelle scorse ore. Un calciatore del Milan infatti lascerà il ritiro della propria Nazionale per un infortunio, presumibilmente subito in questi giorni.

Infortunio che riguarda l’attaccante Noah Okafor, convocato dalla Svizzera per le prossime gare di qualificazione a Euro 2024. Il giovane talento, arrivato al Milan la scorsa estate, è stato estromesso dalla rosa elvetica per un problema che lo staff medico ha deciso di non sottovalutare.

Okafor, infortunio alla testa: la Svizzera lo rispedisce a Milanello

Poco fa dunque è arrivato il comunicato sui profili ufficiali della Federcalcio svizzera. Problema alla testa per Okafor, presumibilmente per uno scontro in allenamento con un compagno di squadra. Per questo motivo lo staff che collabora con il c.t. Murat Yakin ha deciso di rispedirlo a casa.

“Due cambiamenti nella rosa della Nazionale maschile in vista delle gare di qualificazione europea contro Bielorussia, domenica 15 ottobre 2023, alle 18:00 al Kybunpark di San Gallo. Al posto degli infortunati Ruben Vargas (problemi agli adduttori) e Noah Okafor (lieve infortunio alla testa), Andi Zeqiri del club belga KRC Genk e Uran Bislimi dell’FC Lugano si uniranno alla squadra mercoledì. La rosa è quindi ancora composta da 23 giocatori”.

Si parla dunque di lieve infortunio per Okafor, che per precauzione però non continuerà a restare in Nazionale, bensì tornerà a Milanello e farà tutti gli accertamenti del caso con lo staff medico rossonero. Una brutta perdita per la Svizzera, che punta molto sulla qualità e la rapidità del classe 2000.

Buono l’impatto di Noah Okafor in Italia. L’attaccante, acquistato dal Milan per 14 milioni di euro dal Salisburgo, ha già realizzato due reti in campionato contro Cagliari prima e Lazio poi. Mister Pioli lo sta utilizzando sia come vice-Leao, ovvero da attaccante esterno sinistro, sia come prima punta, nonostante abbia caratteristiche ben diverse da quelle di Giroud.