Milan, Musah: “Aspettavo la mia occasione. Pioli ha avuto un grande impatto su di me”

Il centrocampista dei rossoneri ha rilasciato delle dichiarazioni dall’America e ha parlato della sua nuova avventura al Diavolo

In questo inizio di stagione i nuovi acquisti del Milan hanno risposto tutti in maniera positiva e tra questi c’è sicuramente anche Yunus Musah, uno degli ultimi arrivati nel mercato estivo, prelevato dal Valencia per circa 20 milioni.

Il centrocampista americano aveva fatto il suo esordio già nella prima in casa contro il Torino, dopodiché si è fatto trovare pronto e ha giocato la sua prima gara da titolare contro il Verona. Le risposte del classe 2002 sono state ottime e mister Stefano Pioli lo ha mandato in campo dall’inizio anche nelle importanti partite contro Borussia Dortmund e Lazio. Il calciatore nel frattempo ha risposto alla chiamata della nazionale degli USA e da lì ha fatto delle dichiarazioni.

Musah ha cominciato dal suo compagno di squadra Pulisic: “Christian è un giocatore speciale, dalla grandissima qualità: è davvero un privilegio poterlo avere nella stessa squadra di club. Stiamo sviluppando un rapporto speciale anche fuori dal campo e questa è una cosa importante”.

Il ventenne si è poi detto molto soddisfatto del suo inizio dell’avventura al Milan: “Sono molto contento. Sono entrato in questo gruppo in punta di piedi, sapendo di dover pazientare per poter avere le mie opportunità. Invece è successo tutto più velocemente del previsto e di colpo mi sono trovato ad avere un impatto sulla squadra e anche a partire da titolare. Ho giocato in ruoli diversi e ho subito sentito la fiducia dei compagni e del tecnico, non potevo chiedere di più. Poter dare il proprio contributo e soprattutto vincere al Milan è veramente bello”.

Le parole dell’americano sugli obiettivi e su Pioli

Lo statunitense ha poi parlato dei suoi prossimi obiettivi con il club rossonero e si è anche soffermato sull’impatto positivo che ha avuto l’allenatore sul suo ambientamento.

“Tutti sogniamo di giocare sempre e di segnare tanto – spiega – ma io ho cercato solo di farmi trovare pronto se fosse arrivata la mia occasione e così è stato. Non pensavo di partire titolare così tante volte come è successo. Ora voglio lavorare duramente per continuare così”.

Infine Musah ha anche speso qualche parola per Stefano Pioli: “Il Mister mi sta aiutando tantissimo. Adattarsi a nuovi ruoli in un sistema diverso non è semplice, ma senza dubbio Pioli sta avendo un grande impatto sulla mia crescita come giocatore. Sono davvero contento di averlo come giocatore”.