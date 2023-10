Fabrizio Corona clamoroso: “Tonali e Zaniolo come Fagioli, anche loro scommettono”

Arriva la rivelazione di Fabrizio Corona. Dopo aver anticipato lo scandalo Fagioli, ecco questa notizia che rischia di sconvolgere nuovamente il mondo del calcio italiano

La notizia su Nicolò Fagioli delle scorse ore ha scosso nuovamente il calcio italiano. Il centrocampista della Juventus, uno dei più interessanti talenti in ascesa della Serie A, è stato indagato per scommesse illegali su una rete che organizza puntate clandestine sul web.

Una storia non proprio idilliaca che fa tornare alla mente il processo relativo al calcioscommesse italiano, scoppiato diversi anni fa e davvero molto grave.

Fagioli ha ammesso ufficialmente di aver scommesso sul calcio, non su partite in cui ha giocato lui stesso. Ma come è noto, per un atleta professionista e sotto contratto è illegale scommettere sul proprio sport, visto che il sistema sarebbe facilmente influenzabile dall’interno.

Il classe 2001 rischia ora sanzioni pesanti. La storia però non finisce qui. Infatti nelle scorse ore Fabrizio Corona, il ‘re’ dei giornalisti scandalistici, ha rivelato altri due calciatori coinvolti in questa questione, entrambi italiani: l’ex Milan Sandro Tonali e l’ex Roma Nicolò Zaniolo.

La rivelazione di Corona, poi va alla Polizia per testimoniare

Corona, tramite la sua ultima redazione web appena fondata Dillinger News, ha pubblicato la notizia poco fa. A suo parere i calciatori Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo sarebbero i due atleti che hanno scommesso sulle partite di campionato.

Tale redazione web, sul suo account Instagram, aveva fatto uscire un post con su scritto: “Tonali e Zaniolo i due giocatori che scommettono“, con tanto di foto dei due protagonisti della presunta vicenda. Poco dopo il post è stato cancellato, sostituito da un video di Fabrizio Corona intento a recarsi in Questura, per testimoniare in quanto “persona informata sui fatti”.

Il giornalista più discusso e chiacchierato d’Italia ha comunque ammesso che, a prescindere dai possibili interventi della Polizia, avrebbe annunciato ufficialmente i nomi dei calciatori coinvolti nel calcioscommesse alle ore 18, sempre sui suoi profili social ufficiali. Ma l’anticipazione già c’è stata intorno alle 16, con la rivelazione su Tonali e Zaniolo.

Entrambi i calciatori giocano attualmente fuori dall’Italia. Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan, è in forza al Newcastle in Inghilterra, ceduto dai rossoneri ai britannici in estate per circa 70 milioni di euro. Zaniolo invece è passato a gennaio scorso dalla Roma al Galatasaray, per poi trasferirsi anch’egli in Premier League, dove gioca oggi con l’Aston Villa. Addirittura, scrive Dillinger News, l’ex romanista avrebbe scommesso anche su partite della Roma in Coppa Italia mentre lui era in panchina.