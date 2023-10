Ibrahimovic difende Leao: “Un genio! Lui in campo, Balotelli in tribuna”

L’ex campione svedese ha parlato al Festival dello Sport paragonando i suoi due vecchi compagni di squadra

Oggi nella sesta edizione del Festival dello Sport c’è ospite anche Zlatan Ibrahimovic. La leggenda rossonera è salito sul palco di Trento insieme al giornalista Luigi Garlando, rispondendo ad alcune sue domande.

Tra i vari argomenti che l’ex centravanti del Milan ha toccato, ce ne è stato anche uno che riguarda due suoi ex compagni. Nel corso dell’intervista, infatti, gli è stato fatto anche un paragone fra Rafael Leao e Mario Balotelli, in rapporto all’occasione sbagliata col tacco da Leao contro il Newcastle, per il quale il portoghese era stato accusato di superficialità.

La risposta dello svedese è stata questa: “Leao come Balotelli? Non si può neanche paragonare. Se segna là con quel colpo di tacco è un genio. Solo i geni capiscono casa devono fare lì”. Poi Ibra aggiunge ancora un commento a riguardo, punzecchiando Balotelli: “Per questo lui è in campo e Balotelli è in tribuna. Balotelli ha avuto tante occasioni di sfruttare il suo talento e cambiare il suo futuro. Non l’ha mai fatto, questa è la verità”.