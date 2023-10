Theo Hernandez scherza su Mbappé: “Calabria, fai fallo se puoi” (VIDEO)

Il laterale del Milan parla del compagno di nazionale nell’intervista e scherza su come fermarlo quando i rossoneri ci giocheranno contro

In questo momento i campionati e le coppe europee sono ferme per la sosta delle Nazionali e diversi calciatori del Milan sono partiti con le rispettive selezioni per giocare le sfide in programma.

Tra questi c’è Theo Hernandez, che con la sua Francia ha vinto un paio di giorni fa in casa dell’Olanda una partita molto importante per le qualificazioni agli Europei. Mercoledì sera invece i transalpini devono affrontare l’amichevole casalinga contro la Scozia. Il clima nei Blues è molto positivo e ormai i compagni, che giocano da tanto insieme, si conoscono benissimo e scherzano costantemente tra loro.

Il laterale mancino dei rossoneri ha rilasciato un’intervista e ha parlato del suo compagno di nazionale Kylian Mbappé. Queste sono state le sue prime dichiarazioni di elogio al campione del Paris Saint-Germain: “Giocare con Mbappé è incredibile. Spero di continuare a farlo anche nei prossimi anni”.

I due si affronteranno a breve in Champions League

Dalle parole del classe ’97 si capisce che c’è grande stima per il suo compagno, che ha trascinato la Nazionale francese alla vittoria del Mondiale nel 2018, e è andato vicino a farlo anche nel 2022, quando i Blues hanno perso solo ai rigori con l’Argentina.

I due però saranno a breve anche avversari perché è in programma la doppia sfida tra Milan e PSG per la terza e la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Le due squadre si affronteranno il 25 ottobre al Parco dei Principi e il 7 novembre a San Siro, per due partite fondamentali in chiave qualificazione, e Theo Hernandez sa già che sarà un’impresa fermare Mbappé in quelle occasioni.

Allora il difensore rossonero ha aggiunto: “Come si ferma Mbappé? Menomale che gioca sull’altra fascia (ride, ndr). A Calabria ho dato diversi consigli, ma quello più giusto è fargli fallo. Fai fallo finché puoi (ride, ndr)”. I due si ritroveranno quindi presto, ma in quell’occasione Theo spera che il suo amico e compagno di nazionale possa non brillare come ha sempre fatto e come sta facendo in questo inizio di stagione, nel quale ha già segnato complessivamente 8 reti.