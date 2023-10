“A Manchester aveva paura”, ancora Balotelli contro Ibra: nuova provocazione (FOTO)

Super Mario ha voluto rincarare la dose dopo aver già risposto all’ex compagno di squadra: ancora una frecciata pesante

Dopo le parole di Zlatan Ibrahimovic al Festival dello Sport, la risposta di Mario Balotelli era inevitabile ed è puntualmente arrivata. L’attaccante dell’Adana aveva già replicato postando una sua foto con la coppa della Champions League, ma non è bastato.

Nel corso dell’intervista sul palco di Trento, Ibra aveva usato parole dure per il suo ex compagno di squadra ai tempi dell’Inter, affermando: “Balotelli ha avuto tante occasioni per sfruttare il suo talento e cambiare il suo futuro, ma non c’è mai riuscito. Ci sono tanti giocatori che vorrebbero averne anche solo una per poter fare quella strada, lui le ha perse tutte“. Lo svedese ha poi spiegato che non lo si poteva paragonare a un genio come Rafael Leao.

Le parole di Zlatan sono risuonate a Balotelli come un affronto, e l’ex Manchester City ha subito reagito postando sul proprio profilo Twitter una foto che ritrae sé stesso che alza la Champions League con l’Inter, taggando proprio Ibrahimovic nella parte in basso, e aggiungendo tre cuori nella parte in alto. Ovviamente c’è il chiaro riferimento al trofeo che Ibrahimovic non è mai riuscito a vincere nella sua carriera, ma non è finita qui.

La seconda frecciata di Balotelli a Ibra

Balotelli non ha infatti nemmeno aspettato una contro-risposta e ha subito rincarato la dose. Non ancora soddisfatto, il 33enne ha mandato un altro messaggio provocatorio all’ormai ex calciatore.

Queste le parole di Mario, ricordando i tempi in cui si affrontano in Premier League: “A Manchester avevi paura e io volevo vincere (IN CAMPO). L’anno dopo l’abbiamo vinta però Zlatan tvb lo stesso”. Una seconda frecciatina che però da prova di come Balotelli si sia sentito colpito da queste frasi, che hanno riassunto la sua carriera in una serie di fallimenti, e l’insistenza nel voler controbattere svela un nervo ancora aperto. Ciò è dovuto anche al fatto che il pensiero di Ibra su di lui è condiviso da molte persone nel mondo del calcio.

Balotelli rinfaccia a Ibrahimovic la Champions League, che però rappresenta l’unico neo di una carriera fantastica dello svedese. Su una cosa però dà ragione allo svedese, ovvero il giudizio che riguarda Rafael Leao. Anche secondo lui infatti il portoghese è un vero e proprio fenomeno.