Bennacer, la gioia per il ritorno: “Orgoglioso di vedere ogni giorno questo stemma” (VIDEO)

Ismael Bennacer ha parlato ai canali ufficiali dell’AC Milan in occasione del suo ritorno a Milanello dopo l’infortunio. Parole speciali quelle del centrocampista

Dopo tanto, troppo tempo, Ismael Bennacer è finalmente tornato a Milanello. Il centrocampista algerino ha passato gli ultimi mesi fuori dall’Italia, a lavorare sodo con un fisioterapista esperto per recuperare dall’intervento al ginocchio a causa dell’infortunio. Sono ancora vivide le brutte immagini della semifinale di Champions League contro l‘Inter, in cui il mediano algerini ha rimediato il brutto guaio fisico. Oggi, però, è pronto al riscatto. Ha cominciato a lavorare con lo staff medico del Milan per tornare quanto prima sul campo. Non c’è una data certa, ma tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, Isma potrebbe tornare sul rettangolo verde da gioco.

Ma è già tanta la sua gioia per essere tornato a Milanello due giorni fa, a riabbracciare la sua famiglia sportiva, consapevole che potrà finalmente far parte di quell’ambiente ogni giorno. In occasione del suo rientro, ha parlato ai canali ufficiali del club. Di seguito le sue parole e il video che lo riprende nel centro sportivo rossonero: “Ciao a tutti i tifosi, sono molto molto impaziente di tornare sul campo e di rivedervi. Dai, un altro po’ di pazienza. Ma sono molto contento di essere di nuovi con la mia seconda famiglia. Per me è sempre un onore, sono molto orgoglioso di vedere lo stemma del Milan ogni giorno. Grazie a tutti, spero che ci vedremo molto molto presto”.