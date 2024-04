Tutto deciso: 10 milioni di euro nelle casse del Milan

Operazione conclusa già in questo finale di campionato. Il Milan otterrà un importante ricavo da questa cessione di mercato prematura.

Mentre in casa Milan si continua a parlare di chi sarà il prossimo allenatore rossonero, vista la sicura partenza di Stefano Pioli dopo quattro anni e mezzo di lavoro a Milanello, cominciano anche a delinearsi le prime situazioni in ambito calciomercato.

Nonostante il cambio di guida tecnica, il Milan non dovrebbe rivoluzionare la propria rosa, visto che solo un anno fa sono stati ingaggiati diversi calciatori di prospettiva e che hanno dimostrato di essersi adattati al meglio al calcio italiano. Ma qualcosa andrà sicuramente fatto, sia per mettere il nuovo allenatore in condizione di lavorare al top, sia per tappare alcuni buchi in rosa.

Come già dimostrato lo scorso anno, la proprietà RedBird intende mantenere il bilancio con saldo attivo e non svenarsi in maniera esagerata negli investimenti di mercato. Per questo motivo sarà importante fare delle cessioni, delle plusvalenze finanziarie che permetteranno al Milan di spendere qualcosina in più per i rinforzi.

Prima plusvalenza già fatta: il Milan lo cede definitivamente

Una prima operazione in tal senso sembra già praticamente completata. Il Milan sta per cedere a titolo definitivo un proprio calciatore, così da ottenere un introito importante da reinvestire sul mercato. Parliamo dell’addio di Alexis Saelemaekers, esterno belga che è in prestito al Bologna.

Nel contratto di prestito è stata inserita una clausola per il diritto di riscatto in favore del club emiliano, fissata a 10 milioni di euro. Secondo le ultime indicazioni di Nicolò Schira, il Bologna ha tutta l’intenzione di spendere tale cifra e trattenere a titolo definitivo Saelemaekers, che si è contraddistinto come jolly fondamentale per il gioco di Thiago Motta. Per lui già pronto un contratto fino al giugno 2028.

A breve dunque il club di Saputo spenderà la suddetta cifra pattuita ed il Milan incasserà una plusvalenza, cedendo un calciatore che ormai non rientrava nei piani tecnici già dallo scorso anno. I rossoneri, su indicazione del talent scout Moncada, acquistarono Saelemaekers dall’Anderlecht nel 2020 (quando aveva neanche 21 anni) per circa 4,5 milioni complessivi. Mentre oggi lo cede a più del doppio della cifra.

Ottima la stagione del belga classe ’99 con la maglia del Bologna. Spesso schierato da esterno sinistro, Saelemaekers ha finora collezionato 25 presenze con 3 reti e 3 assist. Splendido soprattutto il gol in pallonetto all’Olimpico contro la Roma che ha forse determinato la qualificazione ormai certa dei rossoblu in Champions League.