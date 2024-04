Milan, svolta in panchina: avanti con Pioli, meglio di Lopetegui

La decisione è chiara e non lascia dubbi sul pensiero in merito alla scelta dell’allenatore. Lo schieramento è davvero netto

Il tifoso del Milan sogna un grande allenatore. Un allenatore che possa riportare il Diavolo a vincere un trofeo. I rossoneri non hanno più voglia di accontentarsi e non hanno alcun dubbio sul fatto che il nome perfetto sia quello di Antonio Conte.

Lasciarsi scappare un mister come l’ex Juventus e Inter è vista di una gravità assoluta. Scegliere Conte, d’altronde, permetterebbe di mandare un messaggio forte e chiaro a tutti: “Il Milan ha davvero voglia di vincere e ha deciso di puntare sul miglior allenatore che c’è su piazza”.

E’ evidente che non si vince solo con Antonio Conte in panchina, questo è certo, ma ci sono anche tanti altri allenatori che il popolo del Diavolo sarebbe pronto ad accogliere. Thiago Motta, ad esempio, ha una grande considerazione nel mondo rossonero, al pari di Roberto De Zerbi.

E’ chiaro che i profili all’altezza sono davvero diversi, ma l’idea di affidarsi a Lopetegui non sta proprio andando giù ai tifosi del Milan, che stanno facendo sentire la propria voce, non solo sui social. Lo spagnolo, per il quale sarebbe pronto un triennale da quattro milioni di euro, è stato pesantemente bocciato, anche da quel popolo che non vede l’ora di separarsi da Stefano Pioli.

No deciso a Lopetegui

La mediocrità non è chiaramente ben vista e anche la Curva Sud, attraverso le parole del Barone, ha fatto sentire la propria voce, prendendo una posizione netta.

L’avventura di Lopetegui, se mai dovesse iniziare (impossibile ignorare il sentiment del tifoso), rischia di partire tra le contestazioni, ma non è detto che la tifoseria organizzata non decida di manifestare contro la proprietà già nel weekend in occasione del ritorno a San Siro, per la partita contro il Genoa.

Siete obbligati a scegliere: cosa fate? — MilanLive.it (@MilanLiveIT) April 27, 2024

Il popolo rossonero ha detto sì ad Antonio Conte e no assolutamente a Lopetegui. Poi è chiaro che tra i due estremi ci sono una serie di allenatori, che potrebbero andar bene. Ma il rifiuto del tecnico spagnolo è netto ed è bastato un semplice sondaggio proposto da MilanLive.it, ancora aperto, sul profilo X, per rendersi conto del pensiero del tifoso nei confronti dell’ex Wolves.

Se il supporter del Milan si dovesse trovare difronte ad un bivio e le uniche alternative fossero Stefano Pioli e Julen Lopetegui, la scelta sarebbe chiara è netta, si andrebbe dritto con l’attuale allenatore (oltre il 75% dei voti). Il messaggio è davvero evidente e non lo si può ignorare.