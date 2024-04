Il Milan corre veloce: pronto il doppio colpo

Le ultime sul possibile doppio colpo che farebbe felici i tifosi, che non stanno vivendo un momento facile e che sono poco convinti sulla scelta dell’allenatore

Sono giorni caldi per il futuro del Milan. La dirigenza rossonera è lavoro per trovare il giusto allenatore che possa guidare il Diavolo nel corso della prossima stagione.

Ormai, d’altronde, è chiaro a tutti che ben presto arriverà la separazione da Stefano Pioli. In queste ore è avanzato il nome di Lopetegui. Un nome per nulla gradito alla tifoseria, che è pronta a far sentire la propria voce. Il prossimo weekend giocherà tra le mura amiche di San Siro e una contestazione da parte della Curva Sud non si può certo escludere.

La proprietà e i dirigenti, dunque, non possono non mostrarsi sensibili in merito al sentiment della tifoseria. Oggi non sono più i membri del Milan Twitter ad aver bocciato Lopetegui, ma anche la Curva Sud. Il preferito, inoltre, è Antonio Conte, colui che da garanzia di successo.

I prossimi giorni capiremo così quali saranno le decisioni di Gerry Cardinale. Decisioni che chiaramente ci diranno quali sono le vere ambizioni del Milan. I rossoneri non si accontenteranno più della mediocrità e la dirigenza del Diavolo non può ignorare il proprio popolo.

Come detto da Giorgio Furlani, ieri nel corso delle interviste nel post gara di Juve-Milan, il Diavolo si sta muovendo alla ricerca dei giusti rinforzi. Sarà un calciomercato ben diverso di quello rivoluzionario della scorsa stagione. Così si andranno ad acquistare giocatori giovani, forti e già pronto per dare una mano alla squadra.

Il bomber e il centrocampista

La Gazzetta dello Sport punta così su Joshua Zirkzee e Fofana. Sarebbero loro i due obiettivi principali per rafforzare il reparto offensivo che perderà Olivier Giroud e il centrocampo.

Due nomi che piacciono a Lopetegui, ma che difficilmente troverebbero in disaccordo la guida tecnica del Diavolo.

Esistono altri profili sul taccuino del Milan, ma i rossoneri proveranno a convincere il Bologna e il Monaco a cedere i loro giocatori. Per quanto riguarda l’attaccante, non va dimenticato, bisognerà fare i conti con la Juventus e l’Inter, da tempo sulle sue tracce. Un’eventuale partenza di un big – Vlahovic e Thuram- spalancherebbe la porta all’acquisto di Joshua Zirkzee. Oggi il Milan, invece, ha la disponibilità economica per chiudere l’affare, potendosi giocare anche la carte Alexis Saelemaekers, che ha una valutazione da 10 milioni di euro. un aspetto questo da non sottovalutare per far quadrare i conti.