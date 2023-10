Milan-Juve, la proposta di Frey: “Portiere? Avete Giroud, osate”

L’ex portiere ha parlato ai microfoni di TV Play e ha svelato la confidenza fattagli dal centravanti del Milan in merito all’uscita

Sebastian Frey è intervenuto ai microfoni di Tv Play per parlare di tanti argomenti d’attualità nel mondo calcistico italiano. L’ex portiere di Inter, Parma e Fiorentina, tra le altre, ha commentato anche l’inaspettata ottima prestazione del suo connazionale Giroud da portiere contro il Genoa.

L’attaccante del Milan si è ritrovato ad andare tra i pali nei minuti finali della sfida di Marassi tra i rossoneri e il Grifone, per sostituire Mike Maignan che era appena stato espulso. Mister Stefano Pioli aveva già effettuato i cinque cambi e alla fine è quindi andato l’ex Chelsea che, con grande personalità si è messo i guanti e ha anche salvato il risultato effettuando un’uscita poderosa, garantendo al Diavolo la vittoria finale.

“Portiere? Scusate, che problema c’è: avete Giroud, osate“, ha detto in maniera ovviamente ironica l’ex portiere dell’Inter. Che poi ha aggiunto: “Quell’intervento il 70% dei portiere non lo avrebbe fatto, perché nelle uscite ci pensi e dai che andrai allo scontro. Lui invece non ci ha minimamente pensato, questa è stata la bellezza”.

Lo scambio di battute fra Frey e Giroud

L’ex portiere e il centravanti si sono anche scambiati dei messaggi e Frey ha rivelato cosa gli ha detto Giroud in merito alla decisione di uscire a valanga su Gudmundsson, che era lanciato a rete.

“Secondo me tanti portiere non avrebbero avuto il coraggio di farlo – spiega Frey a TV Play – Lui mi ha detto di non aver pensato a niente, ha visto Calabria che stava lottando con l’attaccante che stava per superarlo e si è buttato”. Questo punto l’ex estremo difensore ha parlato anche dell’imminente sfida tra Milan e Juventus e delle pesanti assenze da una parte e dall’altra.

“Entrambe le squadre avranno assenze importanti. Il Milan ad oggi per qualità e carisma punta su Maignan, che è una mancanza che potrebbe farsi sentire in difesa. Mi auguro di no, vorrebbe dire che Mirante avrebbe fatto una grande partita, ma in questo momento Maignan dà tanto al Milan. Dall’altra parte non sottovalutiamo la perdita di Danilo, che è un pezzo importante per la difesa della Juventus”.