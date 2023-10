Milan senza Maignan e Theo Hernandez, tutti i precedenti: c’è un dato che vi stupirà

Sarà un Milan in emergenza quello che affronterà la Juventus. Spiccano le assenze di Theo Hernandez e Maignan. Non è la prima volta per i rossoneri senza i due nazionali francesi in campo. Ecco come è andata nei precedenti

Si avvicina il big match della 9.a giornata di Serie A tra il Milan e la Juventus, opposte domenica 22 ottobre, alle 20.45, a San Siro. Sarà il primo match da capolista per i rossoneri, alle prese con una discreta emergenza tra squalifiche e infortuni.

Con Loftus Cheek, Kalulu e Krunic prossimi al rientro, Pioli dovrà fronteggiare le assenze degli squalificati Theo Hernandez e Mike Maignan. Indisponibili anche Chukwueze, fuori per un infortunio muscolare rimediato con la nazionale nigeriana e Marco Sportiello. Quest’ultimo ha subito una lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro e sarà sostituito, tra i pali, da Mirante, alla prima assoluta da titolare con il Milan in campionato.

Se quelle di Chukwueze e Sportiello sono indisponibilità impreviste, delle assenza di Theo e Maignan si sapeva già dopo la vittoria con il Genoa. Per il portiere si era temuto anche per più giornate di squalifica dopo il fallo in uscita su Ekuban. La condotta violenta non è stata riconosciuta e così Mike – come Hernandenz – potrà tornare a disposizione, in campionato, per il successivo big match con il Napoli.

Milan senza Hernandez e Maignan, tutti i precedenti

Resterete sorpresi ma quella contro la Juventus sarà l’ottava volta in cui il Milan dovrà fare a meno, contemporaneamente, dei due titolarissimi di Pioli. Il bilancio dei precedenti è positivo anche se, ripercorrendo la dinamica delle varie partite, è innegabile che, anche nelle vittorie, il Milan abbia fatto una certa fatica a conquistare i tre punti senza Theo e Mike.

La prima assenza congiunta di entrambi è dell’ottobre 2021, in Milan-Verona 3-2, vittoria ottenuta dai rossoneri in rimonta da 0-2 con autorete decisiva di Gunter nella ripresa. Hernandez in quella partita era assente per un affaticamento muscolare mentre Maignan era alle prese con l’infortunio al polso che l’avrebbe costretto a uno stop di due mesi fino a metà novembre. Assenza per entrambi anche in Bologna-Milan 2-4 sempre dell’ottobre 2021, partita in cui i rossoneri si imposero grazie al gol nel finale di Bennacer con i padroni di casa ridotti in 9 per una doppia espulsione.

Il 7 novembre 2021, con Maignan ancora ko, Hernandez è squalificato per l’espulsione rimediata nel precedente match contro la Roma. Quel giorno si giocava il Derby con l’Inter terminato 1-1, quello del rigore di Lautaro Martinez parato da Tatarusanu nell’annata Scudetto.

Da quella partita sarebbe passato un anno per imbattersi di nuovo in una concomitante assenza di Hernandez e Maignan. Erano entrambi infortunati prima di Empoli-Milan 1-3, partita del 1 ottobre 2022, decisa dal gol di Ballo Toure nel finale e dalla sgroppata di Leao in contropiede.

Seguiranno il deludente pareggio con la Cremonese (0-0) e la brutta sconfitta con la Lazio (4-0) dello scorso gennaio, quest’ultima seguita al ko con l’Inter in Supercoppa. L’ultima volta del Milan senza Theo e Maignan è stata nel campionato in corso nella vittoria per 1-0, a San Siro, con il Verona piegato dal gol in avvio di Leao.

Dunque, un bilancio favorevole di 4 vittorie, due pareggi e una sconfitta per il Milan senza due dei suoi titolarissimi. L’unico vantaggio, per Pioli, se si può definire tale, quello di averli riposati in vista del match con il PSG di mercoledì prossimo, già decisivo per il girone di Champions League.