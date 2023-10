Pioli: “Massima fiducia in Mirante. Loftus-Cheek non è ancora al 100%”

Tutte le dichiarazioni di mister Stefano Pioli nella conferenza stampa di vigilia di Milan-Juventus

La sosta delle Nazionali e ormai alle spalle e domani sera a San Siro il Milan ospita la Juventus, sfida valevole per la nona giornata di Serie A, che per il Diavolo rappresenta un altro test chiave di questa prima parte di stagione.

I rossoneri erano arrivati alla pausa in testa alla classifica grazie al successo importantissimo di Marassi sul Genoa, ottenuto con grande sacrificio e personalità. La squadra di Stefano Pioli ha reagito alla grande dopo il ko nel derby e ha infilato quattro vittorie di fila, ma non ha assolutamente intenzione di fermarsi. Contro i bianconeri però non ci saranno gli squalificati Maignan e Theo Hernandez e gli infortunati Sportiello e Chukwueze.

Il tecnico dei rossoneri parlerà a breve nella consueta conferenza stampa pre-match.

Domani sfida scudetto?

Sì, Milan-Juve è una grande partita. Loro sono terzi e al momento la lotta Scudetto si rivolge a quattro squadre. Per noi è importante ripartire dalle cose buone che stiamo facendo. La Juve è una squadra costruita per vincere.

Sugli infortunati

Ci siamo lasciati indietro ciò che è successo ieri e pensiamo solo a domani. Recuperiamo Krunic e Kalulu. Abbiamo perso Chukwueze e Sportiello. Non recuperiamo Loftus-Cheek perché è guarito dalla lesione muscolare ma non è ancora al 100% per essere con noi.

Su Mirante

La fiducia per Mirante è massima, è un portiere esperto e affidabile, dentro in tutto e per tutto in ciò che stiamo facendo. E’ stimata tanto dai compagni e non serve dirgli tanto.

Su Giroud e Leao

Non è importante la vittoria per allontanare la Juve. Sarebbe importante per il nostro cammino e per la continuità di prestazioni. Giroud e Leao sono giocatori determinante ma va bene anche se vinciano con i gol di altri giocatori