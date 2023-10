Highlights Milan-Juventus: la sintesi della partita di Serie A (Video)

Milan-Juventus, la cronaca con gli highlights del match di Serie A disputato a San Siro domenica 22 ottobre per la 9.a giornata di campionato

Tutto esaurito a San Siro per il match clou della 9.a giornata di Serie A tra Milan e Juventus. Tutto confermato nelle due formazioni iniziali con Vlahovic e Chiesa in panchina per i bianconeri.

Buon avvio del Milan. I rossoneri fanno la partita all’inizio del primo tempo e si procurano una grande occasione al 14′. Solita sgroppata di Leao che semina Gatti e serve Giroud in area, rapida torsione di Olivier sulla quale Szczesny compie una parata clamorosa e devia in angolo. Un vero miracolo quello del portiere bianconero, abile anche a non respingere sull’accorrente Pulisic che avrebbe depositato in rete a porta vuota.

Segue una lunga fase di equilibrio. Il Milan incide pochissimo in avanti e la Juve si difende con ordine non lesinando qualche ripartenza. L’unica opportunità per i bianconeri se la procura Rabiot con una conclusione in diagonale che attraversa l’area piccola senza deviazioni.

Al 40′ l’episodio chiave del primo tempo. Thiaw fallisce l’anticipo su Kean e bracca l’attaccante juventino diretto solo a rete. Fallo da ultimo uomo ed espulsione per il difensore tedesco che lascia il Milan in dieci. Nel finale, brivido ulteriore per i rossoneri con Kean che devia incredibilmente fuori da distanza ravvicinata dopo aver anticipato Florenzi. Dopo tre minuti di recupero, Mariani manda le squadre negli spogliatoi sullo 0-0.

Milan-Juventus, il secondo tempo

Nonostante l’inferiorità numerica, il Milan controlla agevolmente le sterili azioni della Juve in avvio di ripresa fino al 63′ quando la conclusione da fuori area di Locatelli trova l’involontaria deviazione di Krunic (appena subentrato a Adli) per il gol dello 0-1 che sblocca il punteggio.

Il vantaggio bianconero abbatte il Milan che non riesce a creare nulla per la restante parte del match. Il cambio Jovic-Giroud non sortisce alcun effetto e Leao da solo non basta per impensierire la retroguardia juventina. Nel finale, con il Milan inoffensivo, la Juventus sfiora due volte il raddoppio con Mirante che compie due ottime parate su Vlahovic.

Gol de Locatelli ⚽️ 0-1 ⚽️

Goal de la Juventus que se adelanta en Milán.pic.twitter.com/ssZCdOjVHl — ⚽Golazos⚽ (@Golazos__) October 22, 2023

Dopo sei minuti di recupero, Mariani decreta la fine di un match disgraziato per i rossoneri che perdono la vetta della classifica a favore dell’Inter. Classifica che si accorcia notevolmente con la Juve ora a -1 dal Milan stesso in attesa della Fiorentina che può agganciare Leao e compagni al secondo posto.

Accorcia anche il Napoli che si porta a -4 e domenica prossima ospita proprio il Milan al Maradona in un altro scontro diretto di alta classifica. Rientreranno Maignan ed Hernandez ed è già qualcosa..