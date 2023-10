@ML – Psg-Milan, infortunio Loftus-Cheek: le ultime da Milanello

Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista inglese e il responso per la sfida di mercoledì contro i parigini

Il Milan ha perso una grande occasione per tornare in vetta al campionato ieri sera, perdendo contro la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri sono quindi riusciti anche a rientrare nella corsa al vertice, arrivando a -1 dal Diavolo in classifica.

I rossoneri hanno però l’obbligo di lasciarsi subito alle spalle questo ko perché sono in arrivato tante partite ravvicinate, tutte di fondamentale importanza. Già mercoledì sera infatti la squadra di Pioli sarà impegnata nuovamente a San Siro nel match contro il Paris Saint Germain per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Il Milan ha solo 2 punti in classifica e ha bisogno di ottenere dei risultati positivi nella doppia sfida con i parigini per coltivare ancora delle speranze di qualificazione.

Soprattutto la sfida di mercoledì davanti ai propri tifosi deve essere l’occasione per Rafa Leao e compagni di trovare il primo successo nel girone, prima di andare ad affrontare la difficile trasferta al Parco dei Principi. Rispetto alla gara di ieri, il Milan ritroverà Mike Maignan e Theo Hernandez, che ovviamente in Champions non sono squalificati. Ci sarà però ancora un assente importante, che non ha recuperato.

L’inglese non ce la fa per il PSG

Stiamo parlando di Ruben Loftus-Cheek, che purtroppo ancora non è pronto per fare il suo rientro in campo. Secondo quanto abbiamo appreso, il centrocampista inglese non ce la fa a tornare per il match di mercoledì e sarà out anche con PSG.

Nella conferenza di vigilia della sfida contro la Juventus, Stefano Pioli aveva spiegato che l’ex Chelsea aveva smaltito la lesione muscolare rimediata nelle passate settimane, ma che non era ancora al 100%. Il tecnico emiliano ha poi ribadito nel post gara che i problemi non erano ancora risolti, ma che c’erano delle speranze di vederlo con il Paris, speranze che sono sfumate definitivamente oggi.

Niente da fare quindi per Loftus-Cheek. Il Milan dovrà trovare un’alternativa a centrocampo anche per la Champions. Almeno è rientrato Rade Krunic in mediana. Pioli dovrà scegliere se continuare con Yunus Musah e Tijjani Reijnders come mezzali o se cambiare qualcosa.