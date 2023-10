Highlights PSG-Milan: la sintesi della partita di Champions (VIDEO)

PSG-Milan, la cronaca con gli highlights del match della 3.a giornata di Champions League disputato mercoledì 25 ottobre

Il Milan torna al Parco dei Principi di Parigi dopo 22 anni dall’ultimo precedente disputato in Champions contro il PSG nel dicembre 2001.

Primo tempo molto equilibrato. Il Milan parte bene e contiene con efficace un PSG inefficace in avvio in fase offensiva. Anche i rossoneri non creano molto ma riescono a rendersi pericolosi prima con un’incursione di Pulisic, contrastato da Marquinhos e Donnarumma in uscita, poi con un tiro a giro di Leao che termina di poco fuori.

Al 32′, il PSG sblocca il risultato. Reijnders si lascia sfuggire Zaire-Emery e non riesce a fare fallo, palla a Mbappé e solito gol del fuoriclasse transalpino, rapidissimo nel lasciare sul posto Tomori e a battere Maignan con un tiro incrociato nei pressi del limite dell’area. Un lampo improvviso quello di Mbappé, per il resto del primo tempo fuori partita.

Nella parte finale della prima frazione, non succede nulla. Il Milan non riesce a innescare Leao e per Donnarumma (contestatissimo dai tifosi rossoneri) non ci sono interventi da segnalare. Due i minuti di recupero prima del triplice fischio dell’arbitro Vincic che manda tutti negli spogliatoi con il Milan, comunque, immeritatamente sotto nel punteggio in un match sostanzialmente da 0-0.

PSG-Milan, il secondo tempo

L’inizio della ripresa è decisivo per il prosieguo del match. Il PSG raddoppia con Dembele ma il gol viene annullato per netto fallo di Ugarte su Musah. Sul ribaltamento di fronte, Maignan lancia Pulisic che si ritrova solo in area, da posizione defilata, e anziché tirare, serve malamente Giroud che non può nulla sull’assist del compagno.

Passano due minuti e, al 53′, il PSG raddoppia. I rossoneri si fanno sorprendere su calcio d’angolo dal tiro di Dembele che Maignan respinge sui piedi di Kolo Muani, il quale deve solo spingere la palla in rete a porta sguarnita.

E’ una mazzata per il Milan. Il PSG sfiora subito la terza rete con Mbappé sul quale sventa Maignan. Eppure, nonostante il vantaggio, i francesi concedono ma ai rossoneri manca cattiveria specie con Leao che si presenta due volte davanti a Donnarumma da posizione favorevole ma spreca, prima con un cross troppo potente poi con un tiro che il portiere del PSG manda in angolo.

Nel finale, il crollo definitivo del Milan. All’81’, Maignan è ancora una volta provvidenziale su Mbappé anche con l’aiuto del palo poi all’89’, il terzo gol dei padroni di casa con il coreano Kang-in, letale dal limite dall’area.

Passivo pesantissimo per il Milan ora ultimo nel girone. La classifica vede il PSG al comando con 6 punti, seguito da Newcastle e Borussia a 4. Milan con 2 punti e ancora potenzialmente in lotta per la qualificazione. Il 7 novembre con il PSG a San Siro non si può davvero sbagliare.