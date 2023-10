Napoli-Milan, la Curva Sud carica: il messaggio per la trasferta (FOTO)

La tifoseria organizzata dei rossoneri manda un messaggio per caricare l’ambiente e per incoraggiare a partecipare alla trasferta di domenica

Il Milan ha l’obbligo di mettersi alle spalle nel minor tempo possibile le sconfitte contro Juventus e Paris Saint Germain, perché la stagione è ancora lunghissima e già domenica sera c’è un’altra partita fondamentale contro un avversario di tutto rispetto.

I rossoneri faranno infatti visita ai campioni d’Italia del Napoli al Diego Armando Maradona nel match valido per la decima giornata di Serie A. La squadra di Stefano Pioli è sempre in lotta per la vetta della classifica e vuole tornare al successo per mettere pressione all’Inter di Simone Inzaghi, che sarà impegnata qualche ora prima a San Siro contro la Roma. Non c’è quindi tempo per piangersi addosso e serve subito una grande gara.

L’anno scorso il Milan ha vissuto due fantastiche serate a Napoli nel giro di pochi giorni. Prima con lo 0-4 rifilato in campionato alla squadra di Luciano Spalletti, poi con il ritorno dei quarti di finale di Champions, dove il pari per 1-1 valse la qualificazione in semifinale. Ora la formazione di Stefano Pioli vorrebbe togliersi un altro sfizio, e così anche i suoi tifosi, con la Curva Sud pronta ancora una volta a sostenere la squadra in massima.

Gli Ultras rossoneri hanno infatti suonato la carica all’ambiente con un messaggio importante in vista di questa trasferta sul campo dei partenopei: “Quando escono i calendari del campionato è Napoli la prima trasferta che cerchiamo, perché per la Sud questa è LA trasferta. Napoli arriverà dopo la gara di campionato contro i gobbi e la trasferta a Parigi di Champions: praticamente nemmeno il tempo di scendere dal pullman che ci ha riportato dalla capitale francese che saliremo su quello per Napoli”.

La Curva Sud non ha dubbi: “La trasferta di Napoli è speciale”

Nel messaggio la Curva Sud ha poi spiegato perché questa trasferta è così importante per i milanisti e cosa muove ogni tifoso ha sostenere al massimo la squadra in questa partita.

Nel messaggio sono elencati i motivi: “Perché Napoli è speciale? Perché Napoli ci aspetta, perché Napoli ci odia, perché Napoli si vuole misurare contro di NOI. Perché a Napoli senti davvero la forza, la rabbia e l’orgoglio di una città TUTTA contro i milanisti. perché per Napoli siamo la curva da battere. Perché a Napoli senti il bisogno fisico di sostenere il Milan. Perché in nessun posto come a Napoli provi il privilegio di essere un ultras del Milan. Perché in nessun posto come a Napoli è una vera battaglia tifare il Milan. Perché in nessun posto come a Napoli è bello essere NOI”.

Poi la conclusione e l’invito a tutti i tifosi del Diavolo: “Napoli aspetta la curva Sud, facciamoci trovare pronti: tutti in nero, belli svegli e carichi come merita questa trasferta”.