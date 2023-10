@ML – Milan, un rientro in gruppo: le ultime da Milanello

L’attaccante austriacco ha smaltito le noie muscolari ed è tornato ad allenarsi con i compagni. Ancora niente da fare per gli altri due

Il Milan sta preparando la sfida di domenica sera sul campo del Napoli e punta a mettersi alle spalle i due ko contro Juventus e Paris Saint Germain. I rossoneri saranno ospiti dei partenopei al Maradona e sperano di essere protagonisti di un’altra bella serata, come accaduto nella passata stagione.

La squadra di Stefano Pioli è al lavoro a Milanello e anche oggi ha svolto la consueta seduta di allenamento in vista del big match contro la formazione azzurra. Si lavora sul piano atletico e tattico per arrivare nel migliore dei modi ad affrontare la squadra di Garcia, che è in fiducia dopo le vittoria contro Hellas Verona e Union Berlino, ma è sempre orfana di Victor Osimhen in attacco. Il nigeriano salterà la sfida col Diavolo per la quarta volta negli ultimi cinque confronti.

Da Milanello intanto arrivano notizie confortanti sotto alcuni aspetti e meno sotto altri. Oggi si è ad esempio rivisto in gruppo Noah Okafor. L’ex Salisburgo è tornato ad allenarsi insieme ai suoi compagni dopo i problemi muscolari che lo avevano costretto a saltare la sfida di Champions League contro il PSG. L’attaccante austriaco torna dunque a tutti gli effetti a disposizione di mister Pioli e rappresenta un’arma in più per domenica.

Personalizzato per Loftus-Cheek e Jovic

Per quanto riguarda altri due elementi della rosa rossonera non è ancora tempo di allenarsi con la squadra. Stiamo parlando di Ruben Loftus-Cheek e di Luka Jovic, che oggi hanno svolto un lavoro personalizzato.

I due si sono allenati ancora a parte perché non hanno smaltito i loro problemi. Il centrocampista inglese, come spiegato già diversi giorni fa da Pioli, aveva risolto la lesione muscolare, ma le sue condizioni erano ancora non al top e qualche volta sentiva problemi. L’ex Chelsea ancora non è pronto e non è certo un suo ritorno in gruppo a breve.

Per quanto riguarda invece Jovic, sembra che il serbo possa tornare ad allenarsi con la squadra già da domani, per cui una sua convocazione in vista della sfida del Maradona è più probabile. L’ex attaccante della Fiorentina è quindi anche lui sulla via del rientro.