Napoli-Milan, streaming e diretta tv: dove vedere il match oggi

Napoli-Milan, big match della 10.a giornata di Serie A. Le indicazioni su dove vederlo in streaming e diretta tv dalle 20.45 di domenica 29 ottobre

Sono passati sei mesi dall’ultimo confronto tra Napoli e Milan. Una serata indimenticabile quella del 19 aprile scorso per i tifosi rossoneri con l’1-1 nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League che ha consentito al Milan di tornare in semifinale nella massima competizione europea dopo 16 anni.

Stasera, al Maradona, non ci sono qualificazioni in palio ma tre punti vitali per entrambe le squadre. Il Milan, reduce dalle sconfitte con Juve e PSG, non può permettersi altri passi falsi in un momento di difficoltà che rischia di complicarsi ulteriormente. Il Napoli punta, invece, a proseguire la striscia vincente avviata con Verona e Union Berlino per accorciare ulteriormente le distanze dalle posizioni di vertice della classifica.

Due ballottaggi per Pioli nella formazione iniziale. Kalulu sembra favorito su Kjaer per sostituire lo squalificato Thiaw. A centrocampo, scelta in bilico tra Krunic e Adli. Davanti tridente classico con Leao-Giroud e Pulisic. Buone notizie dalla panchina con il recupero di Okafor e Jovic. Senza Osimhen ancora infortunato, Garcia conferma Raspadori centravanti con Kvara e Politano a completare il tridente offensivo. Anguissa recupera ma non partirà titolare.

Napoli-Milan, dove vedere la partita

Napoli-Milan è un’esclusiva di DAZN. Il match del Maradona sarà visibile in streaming tramite l’applicazione dell’emittente e, in diretta tv, su Zona Dazn, il canale che trasmette sulle posizioni 214 del decoder Sky e Tivusat, attivabile come opzione aggiuntiva al proprio abbonamento a 7.50 euro al mese.

Telecronaca affidata a Edoardo Testoni con Marco Parolo al commento tecnico. Al termine della partita, highlights immediatamente disponibili su Sky Calcio Club, condotto ad interim da Fabio Tavelli, in sostituzione di Fabio Caressa, impegnato nella registrazione del reality Pechino Express in onda su Sky Uno.

Highlights di Napoli-Milan che saranno visibili in chiaro in apertura della Domenica Sportiva su Rai 2 e di Pressing su Italia 1 (dalle 23.45). Su Dazn ci sarà anche la possibilità di rivedere la differita della partita on demand, in qualsiasi momento, dalla tarda serata.

Il Milan tornerà in campo sabato 4 novembre, a San Siro, contro l’Udinese alle 20.45 con diretta, in simulcast, su Dazn e Sky. Martedì 7 novembre sfida con il PSG a San Siro in diretta su Canale 5. Ultimo match, prima della pausa per le Nazionali, sabato 11 novembre alle 15, a Lecce, in diretta esclusiva su Dazn e Zona Dazn.