Djokovic scherza con Speed: “Sono una nuova star del Milan” (VIDEO)

Siparietto divertente tra Djokovic e Speed a Parigi, dove si svolta la premiazione del Pallone d’Oro 2023.

Non è un segreto la grande passione di Novak Djokovic per il Milan. Il fenomenale tennista ha sottolineato più volte quanto sia tifoso della squadra rossonera. In passato ha fatto visita anche a Milanello, oltre ad essere stato a San Siro.

Djokovic è molto stimato dalla tifoseria milanista, anche perché in più occasioni si è fatto fotografare con addosso la maglia del Diavolo. In queste ore si è anche reso protagonista di un divertente scambio con Speed, star americana di Twitch che ha incontrato a Parigi in occasione dell’evento riguardante il Pallone d’Oro 2023.

Speed gli ha chiesto: “Come ti chiami? Mi sembri così familiare“. Djokovic ha risposto: “Sono una nuova star dell’AC Milan. Non ho ancora giocato, forse nella prossima partita. Farò una tripletta“. Il video è presto diventato virale sui social network. Il tennista serbo ha scatenato i tifosi rossoneri, felici che la loro squadra sia stata nuovamente menzionata da lui in un quella situazione.