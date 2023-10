“Messi, Messi!”: Cristiano Ronaldo provocato in Arabia, la sua reazione (VIDEO)

Cori pro-Messi all’indirizzo di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita: l’ex Juventus ha reagito in maniera netta.

Nella giornata di lunedì Leo Messi è stato incoronato come vincitore del Pallone d’Oro per l’ottava volta in carriera. Ha staccato ancora di più Cristiano Ronaldo, che se lo è aggiudicato per cinque volte. Non tutti hanno giudicato corretto questo trionfo dell’attuale stella dell’Inter Miami.

Ovviamente, il trofeo è andato a lui grazie alla vittoria del Mondiale con l’Argentina, ma c’è chi pensa che ci fossero giocatori più meritevoli. Su tutti Erling Haaland, secondo in classifica davanti a Kylian Mbappé. CR7 non era neppure presente nella graduatoria, ma il “fantasma” del suo rivale argentino lo ha seguito anche in Arabia Saudita.

Al Nassr-Al Ettifaq, cori pro-Messi verso Cristiano Ronaldo

In occasione della partita tra il suo Al Nassr e l’Al Ettifaq, alcuni tifosi della squadra avversaria hanno cominciato a pronunciare il coro “Messi! Messi!” all’indirizzo del portoghese. Ovviamente, quest’ultimo non l’ha presa bene e ha reagito.

Dopo aver inizialmente sorriso, Cristiano Ronaldo ha risposto alla provocazione portando il dito indice alla bocca per zittirli e poi ha compiuto altri gesti nei confronti di quei tifosi. Non è la prima volta che durante un match dell’Al Nassr si sente quel tipo di coro, chiaramente sgradito a CR7 e che rappresenta un tentativo di provocarlo.

جماهير نادي الإتفاق تردد أسم الفائز بالكرة

الذهبية الثامنة الأسطورة ليونيل ميسي لاستفزاز

رونالدو 😂 pic.twitter.com/V91PWvMbUl — Messi World (@M10GOAT) October 31, 2023

Per la cronaca, la partita valida per gli Ottavi della King Cup, è stata vinta dalla squadra dell’ex Juventus per 1-0 grazie a un gol di Sadio Mané al 107′. In campo si sono viste anche altre vecchie conoscenze della Serie A come Alex Telles, Marcelo Brozovic, Seko Fofana e Georginio Wijnaldum. Quest’ultimo milita nell’Al Ettifaq, allenato da Steven Gerrard, leggenda del Liverpool.