De Ketelaere come non l’avete mai visto: canta “Umbrella” di Rihanna ma è un disastro (VIDEO)

Il fantasista belga alla festa dell’Atalanta si trasforma si scatena cantando sulle note della famosa hit: i compagni di squadra spiazzati

Charles De Ketelaere è stato quasi una meteora l’anno scorso nel Milan di Stefano Pioli e in estate ha lasciato i rossoneri per trasferirsi in prestito all’Atalanta. La Dea ha creduto fortemente in lui e lo ha voluto per provare a tirar fuori tutte le sue qualità.

Nel Diavolo non era riuscito ad esprimersi come sapeva e alcuni ne ipotizzavano la causa anche nella mancanza di personalità e nella sua timidezza. La sua prima esperienza in un campionato di livello come la Serie A è stata insufficiente e in tanti sono rimasti delusi da lui, che ha concluso l’annata rossonera senza nessun gol e con un impatto quasi nullo per la squadra. Per questo si è deciso di mandarlo altrove per farlo giocare con continuità.

Il passaggio all’Atalanta si è rivelato però un’ottima soluzione perché l’ex Brugge è partito molto bene con gli orobici, guadagnandosi un posto da protagonista nei piani del tecnico Gian Piero Gasperini, diventando subito importante con 2 gol e 2 assist fino a questo momento. La cosa più importante è però che il ragazzo è apparso molto più sicuro di sé e convinto dei propri mezzi.

La performance del belga alla festa dell’Atalanta

Che De Ketelaere si trovi ora decisamente più a proprio agio è ora una cosa certa. Soprattutto dopo che è circolato un video della festa della Dea, che lo vede protagonista di una scena molto divertente.

Il classe 2001 ha superato ogni sua timidezza iniziale e quello che è accaduto alla festa ne è la prova. Come spesso accade, i nuovi arrivati si presentano cantando un brano a piacere davanti a tutti quanti e per il belga l’occasione giusta è arrivata proprio nel corso di questa serata organizzata dalla società atalantina in un ristorante. CDK allora ha sorpreso tutti prendendo il microfono in mano e cantando ‘Umbrella’ di Rihanna.

Il belga iniziata ad alzare la voce per trovare l’intonazione giusta nel ritornello della hit della star delle Barbados, contornando la performance con gesti delle braccia. Pur stonando un po’, ne esce fuori un successo insieme anche agli altri compagni che cantano le loro canzoni. De Ketelaere ormai si è ambientato a Bergamo e il suo riscatto da parte dei nerazzurri sembra sempre più probabile.