Chi è Lloyd Kelly, l’ultima idea del Milan per la difesa: ruolo e caratteristiche

Il calciatore britannico, che ha da poco compiuto 25 anni, è pronto al salto nel grande club: perché può essere perfetto per il Milan

Negli ultimi anni il mercato inglese è stato uno dei bacini preferiti della dirigenza del Milan. A dispetto del fatto che parecchi dei calciatori militanti nella ricca Premier League siano sovente portatori di ingaggi importanti – e quindi, come tali, teoricamente inavvicinabili – il club rossonero ha sempre trovato il modo di venire a capo del possibile ostacolo di natura economica.

È stato così per Fikayo Tomori, Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek, prelevati in momenti diversi da quel supermercato chiamato Chelsea: un club dal quale è sempre possibile ricavare qualcosa di utile data la presenza di numerosi esuberi tecnici.

Non è affatto un esubero invece Lloyd Kelly, uno che del Bournemouth, club nel quale milita dal 2019, è un’autentica colonna. Nativo di Bristol, il giocatore inglese, che ha compiuto 25 anni lo scorso 6 ottobre, ha fatto tutta la trafila delle giovanili nella squadra della sua città, arrivando financo ad esordire in Championship – la serie B Inglese – all’età di 19 anni.

Kelly si è messo velocemente in mostra, strappando 9 presenze con la maglia della nazionale Under 20 dell’Inghilterra, e meritando anche la convocazione con la successiva categoria, l’Under 21, con la quale ha disputato 6 gare, partecipando anche all’Europeo di categoria nel 2021.

Difensore centrale che si disimpegna benissimo anche come laterale sinistro per via della suo piede mancino, Kelly è entrato prepotentemente in ottica Milan. Il motivo è semplice: è ancora giovane, non costa uno sproposito, è ambizioso, e può occupare almeno due posizioni nella difesa rossonera, ridotta all’osso dall’incredibile serie di infortuni occorsa.

Lloyd Kelly, il Milan spinge per averlo già a gennaio

C’è un particolare non trascurabile che abbiamo volontariamente lasciato per ultimo per spiegare perché Kelly potrebbe essere il tanto agognato colpo in difesa: il contratto in scadenza nel prossimo giugno. Fino a questo momento la dirigenza del Bournemouth non ha trovato l’accordo per il rinnovo del jolly difensivo, che si appresta dunque a diventare uno dei free agent più appetibili del mercato.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, non c’è alcuna possibilità che il club inglese – curiosamente rossonero come il Milan – ottenga la firma sull’estensione dell’accordo. L’occasione si presenta alquanto ghiotta.

Kelly si sta disimpegnando egregiamente anche in questa stagione, in cui ha collezionato 6 presenze in Premier, di cui cinque da titolare, per un totale di oltre 450′ in campo. Giova sottolineare che nelle quattro occasioni in cui non è stato convocato dal tecnico Andoni Iraola, sussitevano dei problemi fisici ad impedirne la presenza.

La difficile stagione del piccolo club inglese, quart’ultimo in Premier con soli 6 punti nelle prime 10 gare, potrebbe rappresentare un piccolo ostacolo alla sua partenza, anche se lo stesso Bournemouth è consapevole come forse sia preferibile monetizzare a gennaio piuttosto che perdere il giocatore a ‘zero’ il 30 giugno.

Insomma Kelly ha davvero tutto per avanzare la sua candidatura come nuovo calciatore del Milan. I colori gli sono già familiari, i compagni che parlano inglese non mancano, e gli obiettivi di squadra, con tutto il rispetto dei ‘Cherries‘, sono di un altro livello.