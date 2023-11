Highlights Milan-Udinese: la sintesi della partita di Serie A (Video)

Milan-Udinese, la cronaca con gli highlights del match della 11.a giornata di Serie A disputato sabato 4 novembre a San Siro

Pioggia torrenziale e 70mila spettatori a San Siro per Milan-Udinese. Assenza ulteriore per i rossoneri che perdono Theo Hernandez prima del match per una contusione alla caviglia.

Primo tempo non indimenticabile. Il Milan fa tanto possesso palla ma incide pochissimo. Non premia la scelta del doppio centravanti con Jovic e Giroud mai incisivi e serviti poco efficacemente dai compagni.

Non a caso le uniche occasioni del Milan nella prima frazione arrivano con due tiri da fuori area di Calabria e Musah ben respinti da Silvestri, graziato poi da Florenzi, quando l’esterno rossonero si gira in area ma scivola prima di concludere a rete da distanza ravvicinata.

Recrimina anche l’Udinese per una grande opportunità fallita da Pereyra. Clamoroso l’errore dell’argentino in avvio con una conclusione altissima nei pressi del dischetto dell’area di rigore su assist involontario di Florenzi. Per il resto, i friulani controllano senza affanno non lesinando qualche ripartenza comunque ben controllata da Thiaw e Tomori. All’intervallo, lo 0-0 viene commentato con qualche fischio di disapprovazione dalle tribune di San Siro.

Il secondo tempo

A inizio ripresa Pioli manda in campo Okafor e Adli al posto di Jovic e Krunic, quest’ultimo uscito anzitempo per un problema muscolare. I cambi non sortiscono l’effetto sperato. Anzi è proprio Adli a commentare il fallo in area su Ebosele che Sacchi sanziona con il calcio da rigore. Qualche dubbio sul contatto ma il Var conferma. Pereyra spiazza Maignan e l’Udinese passa in vantaggio,

San Siro rumoreggia. Pioli manda in campo anche Loftus Cheek ma non succede nulla fino all’arrembaggio finale nel quale il Milan crea più occasioni che in tutta la partita. Prima un colpo di testa di Giroud che Silvestri toglie dall’incrocio poi una conclusione da fuori area di Florenzi che il portiere bianconero respinge in angolo. Al 96′, la bordata di Leao finisce sul fondo e con essa anche le chance di rimonta del Milan.

Finisce 0-1 tra i fischi del pubblico. L’Udinese conquista la prima vittoria in campionato e affonda il Milan ora a -6 dall’Inter, vittoriosa a Bergamo. Martedì c’è il PSG. Ci si gioca anche la Champions in un periodo che definire complicato è un eufemismo. In campionato, il Milan tornerà in campo sabato prossimo a Lecce, nell’ultimo match prima della pausa di novembre per le Nazionali.