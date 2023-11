Milan, Pioli è rimasto solo: i tifosi contestano e il bicchiere adesso è vuoto

Stefano Pioli nel mirino dei tifosi dopo il ko contro l’Udinese. La situazione adesso è sempre più critica: la contestazione unisce tutti

Stefano Pioli unisce tutti. Il tecnico del Milan, mai come ieri sera, ha messo d’accordo l’intero popolo rossonero. Anche la Curva Sud, infatti, ha deciso di fischiare il suo condottiero, rimasto inevitabilmente un po’ più solo.

E dire che la partita contro l’Udinese era iniziata con il solito Pioli is on fire, cantato, praticamente dall’intero stadio, poi sono iniziati ad arrivare i fischi. Inevitabili al termine del primo tempo, dopo uno zero a zero davvero brutto: a contestare, però, era stato il resto dello stadio. Lo stesso era successo qualche minuto dopo, quando lo speaker aveva annunciato le sostituzioni di Rade Krunic e Luka Jovic per Yacine Adli e Noah Okafor.

I fischi della tifoseria organizzata sono così arrivati solo al termine della gara. Una vera e propria notizia, visto che Pioli e i suoi uomini non erano mai stati contestati anche nei momenti più bui dello scorso anno. Qualcosa dunque è cambiata, qualcosa appare essersi rotta.

Fino a ieri in molti pensavano che a contestare il Milan e soprattutto il suo tecnico fossero solamente i tifosi dei social. Dopo la sfida contro l’Udinese fare distinzione appare un po’ più complicato. Pioli è riuscito nell’impresa di riunire tutti i sostenitori, da quelli di Twitter (oggi X) a quelli dello stadio. Chiaramente anche la critica non può giustificare Stefano Pioli.

Pioli, primo responsabile del momento no del Milan

Inevitabilmente, il tecnico è diventato il primo responsabile di questo disastro: ieri sera non si è visto minimamente uno stralcio di gioco e il modulo con le due punte non ha fatto altro che peggiorare la situazione. Il Diavolo così è riuscito a rianimare una squadra, l’Udinese che non aveva mai vinto in campionato.

E che dire degli infortunati? Il Milan continua a perdere calciatori ad ogni partita e la situazione è sempre peggiore. Ieri è toccato a Rade Krunic fermarsi, nuovamente, per un piccolo guaio muscolare. Ma Pioli, che aveva recuperato Ruben Loftus-Cheek, aveva già perso Theo Hernandez per una contusione alla caviglia.

Così è davvero difficile andare avanti. I problemi da risolvere per Stefano Pioli sono tanti, ma già martedì arriva una partita chiave della stagione, contro il Psg. Una vittoria permetterebbe al Milan di rinascere dalle proprie ceneri, come una Araba Fenice, un ko spazzerebbe via anche ciò che resta della polvere.

Fino a domenica, dopo il pareggio contro il Napoli, d’altronde, era giusto vedere il bicchiere mezzo pieno: era il calendario a dirlo, era la classifica a confermarlo. Il ko contro l’Udinese ha rovesciato tutto, facendo traboccare quasi tutta l’acqua, facendo perdere la pazienza anche a quei tifosi che hanno sempre sostenuto Pioli e i suoi uomini. Il mister ci ha abituato a riprendere situazioni che sembravano disperate, ci riuscirà anche stavolta?