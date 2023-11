Ibrahimovic torna al Milan, incontro in corso: i dettagli (FOTO)

La Gazzetta dello Sport fornisce novità cruciali sul Milan e Zlatan Ibrahimović. Gerry Cardinale è in Italia e ha incontrato l’ex attaccante a Milano. I dettagli

Al Milan, ora più che mai, serve una figura di rilievo all’interno del suo spogliatoio che possa risollevare morale e motivazioni, e far risentire il forte senso di appartenenza e responsabilità. La squadra è reduce da tre sconfitte consecutive, ma a preoccupare di più è quell’identità di gioco smarrita e che non sta permettendo al Diavolo di esprimere un buon calcio. Sappiamo bene che il primo profilo a cui ha pensato la dirigenza e la proprietà è stato sempre lui, Zlatan Ibrahimović. L’ex attaccante svedese, praticamente una bandiera rossonera, sarebbe la figura perfetta per portare carisma e leadership in quel di Milanello. D’altronde lo ha già fatto, seppur da calciatore, nel 2019, anno del suo ritorno in rossonero.

Adesso, Ibra è svincolato da qualsiasi attività calcistica. Si sta dedicando per lo più ad impegni immobiliari e pubblicitari, ma avrebbe tutto il tempo a disposizione per dare grande contributo al suo Milan. Gerry Cardinale e Giorgio Furlani sono in pressing da un po’ su di lui. Diversi gli incontri tra gli alti dirigenti rossoneri e l’ex bomber, e nonostante non fosse arrivato il suo sì, Zlatan non ha smesso di stare accanto alla squadra. Ha fatto visita a Milanello dopo il derby perso, poi è stato presente a San Siro in diverse occasioni.

C’è stata una fase di stallo, con Ibra ancora indeciso sul da farsi. Più che altro, si è discusso sul possibile ruolo che potrebbe ricoprire a Milanello, che non potrà più essere quello di giocatore chiaramente. Ibrahimovic ha avuto un summit con Cardinale a metà settembre, ma dopo l’ultima sconfitta, il patron milanista è tornato in Italia e ha incontrato oggi lo svedese a Milano. Si tratta dell’accelerata decisiva.

Milan, Ibra con Cardinale in hotel: c’è il ritorno

Come fa sapere la Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimović ha incontrato oggi Gerry Cardinale in un noto hotel di Milano. Il summit tra i due è in corso, iniziato intorno le 17.30. La rosea non ha dubbi che il patron americano sta tentando l’accelerata decisiva per il ritorno del campione a Milanello. All’ordine del giorno, oltre ai recenti risultati negativi della squadra, la carica che Ibra potrà ricoprire nel club rossonero. La rosea parla nello specifico del ruolo di consigliere di Cardinale per Ibrahimovic. L’accelerata è in corso: il numero uno di RedBird rivuole l’ex al Milan, pronto a dargli grande rilievo nell’ambito delle scelte del club. Le prossime ore, assicura la Gazzetta dello Sport, potranno essere quelle decisive. Non ci resta che attendere.