Furlani: “Ibra torna al Milan? C’è questa possibilità. Con Cardinale legame forte”

Giorgio Furlani ha parlato nel pre-partita di Milan-PSG. L’AD rossonero ha toccato temi cruciali, tra cui il possibile ruolo di Ibrahimovic nel club

Manca pochissimo al fischio d’inizio di Milan-PSG, match valido per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Una gara fondamentale per il prosieguo dei rossoneri nella competizione più importante per club. C’è un atmosfera strana e particolare a San Siro, creata da numerosi fattori. Dal ritorno da rivale di Gianluigi Donnarumma, al mancato coro ‘Pioli is on fire’ prima della gara. A fomentare l’attesa e l’adrenalina, le recenti voci di un possibile ritorno di Zlatan Ibrahimović al Milan, in una vesta dirigenziale. Temi importanti, alcuni toccati da Giorgio Furlani nel pre-partita. Le parole dell’AD rossonero a Mediaset:

L’importanza della gara: “E’ un match molto importante, tutti sono importanti. Però la squadra su questo è particolarmente concentrata. La matematica la conosciamo, dunque questo match è cruciale per andare avanti nella competizione”.

Unità d’intenti nel club: “Siamo tutti uniti, la proprietà con la dirigenza, lo staff, il mister e i giocatori. Il gruppo è unito”.

Legame forte con Cardinale: “Io mi sento con Gerry tutti i giorni. Quando è a Milano sto sempre con lui. Quella foto dimostra che lavoriamo bene e siamo felici di farlo insieme”.

Ritorno di Ibra al Milan?: “C’è questa possibilità. Ibra è stato un grande campione e un grande personaggio. Adesso vediamo, non voglio anticipare troppo. Ma per me sarebbe un grande piacere lavorare con lui”.

Problema grosso legato agli infortuni: “Gli infortuni sono stati un problema. Ci dobbiamo lavorare, dobbiamo migliorare. Vediamo se a gennaio ci saranno delle possibilità e se ce ne sarà bisogno”.