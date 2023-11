Milan-Psg, guerriglia a Milano: scontri tra ultras (VIDEO)

Scontri tra tifosi del Milan e quelli del Psg nella notte ai Navigli. Le immagini di quanto successo prima del calcio d’inizio della sfida di San Siro

Si scalda in clima a Milano a poche ore da Milan-Psg, match valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League.

Nella serata di ieri – come racconta il Corriere della Sera – ci sono stati degli scontri tra gli ultras rossoneri e quelli francesi. Il sito del noto quotidiano, parla di un vero e proprio assalto da parte di un centinaio di supporter del Diavolo, che a volto coperto, con caschi, fumogeni ha attaccato i tifosi parigini, che si trovano presso i locali dei Navigli. Un vero e proprio agguato poco dopo la mezzanotte: si è assistito così ad una guerriglia, che ha portato a tre feriti tra i francesi, di cui uno colpito da due coltellate. Tra i feriti, non gravi, anche un agente.

Una serata, dunque, da dimenticare per Milano. Il video di Mi-Tomorrow fa ben capire il clima che si respira. L’allerta adesso è chiaramente massima, con possibili nuovi scontri. La situazione andrà dunque monitorata con attenzione.

Folle notte di scontri sui Navigli e non solo tra tifosi del Milan e del Psg: un accoltellato e diversi feriti#Milano #Milan #Psg pic.twitter.com/okIoVqSBCA — Mi-Tomorrow (@MiTomorrow) November 7, 2023

Milan-Psg, allerta massima: francesi gemellati con il Napoli

A Parigi, ricordiamo, la situazione è stata gestita, nonostante l’allerta, anche in quel caso, fosse alta. Qualche scontro all’interno dello stadio, prima del calcio d’inizio, ma nulla di più.

Tutto, di fatto, è filato liscio, con la polizia a controllare la Curva Sud, dal basso per l’intero match. Anche in città , poi, è andato tutto bene, con la tifoseria organizzata, che si è esibita nel solito corteo di avvicinamento allo stadio, senza nessuna complicazione.

L’allerta, come dicevamo, era massima già a Parigi, anche per via del gemellaggio tra i tifosi francesi e quel Napoli. La speranza è che quanto successo nella notte ai Navigili sia davvero solo un caso isolato, ma il rischio che ci siano nuovi scontri è purtroppo alto.

Il clima a San Siro, poi, sarà caldo, chiaramente, per via della partita e per una vittoria che serve a tutti i costi. Il clima, inoltre, si scalderà anche attorno a Gianluigi Donnarumma. Il portiere verrà preso di mira dai suoi vecchi tifosi. Ci si aspetta un accoglienza davvero rovente, tra cori, fischi, magliette e banconote. Sarà una giornata da vivere intensamente, dentro e fuori dal campo per tutti.