Pioli: “I tifosi ci sostengono, non ci sono dubbi. Ibra? Non ho notizie”

Stefano Pioli ha parlato come di consueto nel pre-partita di Milan-PSG. Il mister ha affrontato dei temi cruciali prima della sfida. Le sue parole a Mediaset

Pochissimi minuti al fischio d’inizio di Milan-PSG, match fondamentale per le sorti dei rossoneri in Champions League. Come dichiarato da Giorgio Furlani, la matematica parla chiaro, dunque servirà fare punti per andare avanti nella competizione più importante per club. Non solo l’AD, anche Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della gara. Le parole del mister di seguito:

Serve la fiducia dei tifosi: “Sulla spinta dei tifosi non ci sono dubbi, dobbiamo mettere in campo una prestazione vibrante”.

Scelte a centrocampo: “Non sono esperimenti, ho cercato di mettere un centrocampo con le caratteristiche dei giocatori che si possono completare tra loro e per uscire al meglio dal loro pressing”.

Serve la vittoria: “Per ottenere un risultato eccezionale bisogna fare uno sforzo importante, la partita ci dirà cosa fare”.

Possibile ritorno di Ibra: “Ero impegnato nella preparazione, non ho notizie. So che fa il tifo per noi”.