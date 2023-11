Pioli: “Dovevamo dare una risposta a noi stessi. Nessun sassolino nella scarpa”

Le parole di Stefano Pioli al termine di Milan-PSG. Il mister si è detto assolutamente soddisfatto della prova dei suoi ragazzi. Le dichiarazioni di seguito

Vittoria bella, di cuore, meritata. Contro il PSG, il Milan è riuscito a strappare tre punti importantissimi per sperare ancora negli ottavi di Champions League. 2-1 il risultato finale a San Siro. La prestazione è stata al di sopra della sufficienza da parte di tutti, ma hanno sicuramente spiccato quelle di Rafael Leao, Olivier Giroud e Ruben Loftus-Cheek. In gol i primi due, il terzo è stato un vero e proprio mostro della metà campo. Stefano Pioli ha impostato al meglio la formazione sotto il punto di vista tecnico e tattico per fa fronte alla corazzata parigina. Grande prova anche del tecnico rossonero, che intervistato nel post-partita si è detto soddisfatto dell’atteggiamento dei suoi ragazzi.

Di seguito le sue parole a Mediaset.

Le parole di Pioli

Giroud alla Hateley: “Io direi un gol alla Giroud, perché in quelle palle Oli diventa immarcabile. Ha fatto un grande gol”.

Vittoria: “Dovevamo dare una risposta a noi stessi dopo sabato. Siamo stati una squadra soprattutto a livello mentale. Siamo stati generosi e volenterosi. Abbiamo vinto una gara difficile e importante, che ci può riaprire il passaggio del turno”.

Riscatto: “E’ sempre stato il nostro modo di lavorare. Sappiamo che tutto quello che ci gira intorno non è equilibrato. Ma conosciamo i nostri errori e sappiamo rialzarci e migliorarci”.

Situazione nel girone: “Io ho detto che la partita da bivio era quella di oggi. Se non vincevamo era troppo difficile pensare e sperare di passare il turno. Abbiamo passato due settimane difficili e complicate, ma ci siamo rialzati. Il prossimo scontro con il Dortmund sarà credo decisivo. Poi dobbiamo riprendere a camminare veloce anche in campionato. Vogliamo provare a rimontare”.

Qualche sassolino nella scarpa dopo le critiche?: “No, sono 40 anni che sono nel calcio e sono normali queste cose qua. Siamo il Milan ed è chiaro che se facciamo male veniamo criticati”.