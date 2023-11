Milan-Psg, oltre 10 milioni di motivi per gioire: ecco perché

La memorabile serata di San Siro è stata foriera anche di ottime notizie per il cassiere rossonero: spaventosa la cifra incassata

Luis Enrique, che è uomo di calcio, lo aveva in qualche modo ‘predetto’: ‘Occhio al Milan, alla sua storia e al suo stadio’, aveva detto il tecnico asturiano del Psg nella consueta conferenza stampa pre-partita. Mai previsione fu più azzeccata.

La magia di San Siro, uno stadio che già in altre circostanze aveva contribuito al compimento di storiche imprese del club rossonero, ha dispiegato il suo impatto anche al cospetto della formazione parigina.

Noncurante del precoce vantaggio ospite, realizzato tra l’altro da un ex interista doc come Milan Skriniar, i 75.649 – già, avete capito bene – spettatori che hanno affollato gli spalti del ‘Meazza‘ non si sono affatto scoraggiati. Continuando incessantemente a sostenere la squadra fino al tripudio finale. Una soddisfazione che il popolo milanista ha pienamente meritato.

Coi biglietti andati a ruba da tempo, l’impianto milanese si è trasformato in un inferno che ben si è sposato con la volontà del Diavolo di arrivare al successo. Missione compiuta. E per premio, a fine partita ecco arrivare un’altra soddisfazione niente male.

Incasso record e bonus vittoria: per il Milan il trionfo è totale

Secondo i dati ufficiali riportati dalle agenzie di stampa, l’incasso della sfida di Champions contro il Psg ammonta a qualcosa come 7.719.247 milioni di euro. A questa già spaventosa cifra bisogna poi aggiungere l’introito che la UEFA garantisce ad ogni singolo club che ottenga una vittoria nel proprio girone. Parliamo di altri 2,8 milioni, che si vanno ad aggiungere al già stratosferico incasso del botteghino, e che portano il totale a 10,5 milioni di euro. Una serata memorabile, dunque, anche dal sempre più importante aspetto economico.

La festa però, potrebbe essere solo all’inizio. La vittoria di martedì ha rimesso in carreggiata il Milan per la qualificazione agli ottavi di finale della prestigiosa kermesse continentale. Se la banda di Pioli riuscisse, come del resto già fatto lo scorso anno, a passare alla fase ad eliminazione diretta, il ‘bonus’ garantito dalla UEFA ammonterebbe a 9,6 milioni, stando alle cifre del Market Pool erogate nella scorsa stagione.

Sempre con riferimento al 2022/23, i rossoneri ebbero entrate per 10,6 milioni per il passaggio ai quarti di finale e di 12,5 milioni per il passaggio alle semifinali. Il sogno europeo, corroborato da forti motivazioni economiche lato societario, ora può continuare. Il Milan sogna di essere più ricco e vincente perfino della straordinaria campagna europea conclusasi al penultimo atto qualche mese fa.