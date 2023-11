@ML – Milan, Pulisic e Kjaer a parte. Possibile novità di formazione a Lecce

Le ultime da Milanello: Pulisic e Kjaer si allenano a parte. Nel match contro il Lecce potrebbe esserci una novità di formazione

La stagione del Milan è ripartita. Dopo un periodo di buio, martedì in Champions League i rossoneri hanno rivisto la luce. La prestazione contro il Psg ha convinto tutti e, soprattutto, ha rilanciato le ambizioni di qualificazione agli ottavi. Adesso il destino è nelle mani di Stefano Pioli e dei suoi ragazzi.

Le uniche due note dolenti della serata di martedì: l’ammonizione di Musah, che era diffidato e dunque salterà la partita contro il Borussia Dortmund, e l’infortunio di Christian Pulisic, costretto ad uscire per un problema alla coscia. Ieri si è sottoposto agli esami i quali, per fortuna, non hanno evidenziato lesioni; solo una contrattura quindi, che però non va sottovalutata (perché nello stesso punto dell’ultimo infortunio, come sottolineato da Pioli nella conferenza stampa post-partita). Oggi l’americano ha svolto ancora lavoro personalizzato; la sensazione è che Pioli possa non convocarlo per la partita contro il Lecce di sabato, sperando che Berhalter, il ct degli USA, decida di non convocarlo per i prossimi impegni della Nazionale.

Verso Lecce-Milan: Chukwueze titolare

Allenamento personalizzato oggi anche per Simon Kjaer, anche lui alle prese con un problema muscolare ormai da due settimane. La sua assenza è ancor più grave perché il Milan in difesa è in totale emergenza, tant’è che contro il Psg erano disponibili soltanto i due centrali titolari, Tomori e Thiaw.

A differenza di quanto accaduto però in Champions, in Serie A c’è la possibilità di convocare Simic della Primavera. In ogni caso, l’emergenza resta. A meno di colpi di scena, per il rientro di Kjaer bisognerà aspettare il rientro dalla sosta (anche per lui vale lo stesso discorso di Pulisic per quanto riguarda la Nazionale). Scelte obbligate quindi per Pioli per la partita di sabato contro il Lecce: confermati Thiaw e Tomori, che dovranno fare inevitabilmente gli straordinari.

La vera novità di formazione, quindi, potrebbe essere sulla fascia destra. Contro il Psg è tornato fra i convocati Samuel Chukwueze, che ha recuperato dall’infortunio. Se Pulisic, come crediamo, non dovesse farcela, il nigeriano potrebbe scendere in campo da titolare (cosa che non accade dal match contro il Genoa, sostituito poi nell’intervallo). L’ex Villarreal non partirà per gli impegni della Nazionale, come ha annunciato qualche giorno fa il suo Ct. Una buona notizia per il Milan, che potrà quindi gestirlo e seguirlo durante le prossime due settimane.

L’alternativa, se Pioli deciderà di non rischiarlo, è Luka Romero, che però ha dimostrato di non essere del tutto pronto per questi livelli, nonostante il grande impegno negli allenamenti. L’argentino però rappresenta una buona alternativa a gara in corso – ed è evidente che Chuko non ha i 90′ nelle gambe. Difficile vedere in quel ruolo dal primo minuto Florenzi, scelto nel finale del match col Psg per difendere il vantaggio.