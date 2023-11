Nuovo coro della Curva Sud: “Tutta la vita insieme al Diavolo”, il testo completo (VIDEO)

La tifoseria organizzata rossonera ha un nuovo coro per il suo Milan. Altra dimostrazione d’amore della Curva Sud alla squadra rossonera. Il video di seguito

I tifosi rappresentano una parte fondamentale per il Milan e i suoi successi. Il modo in cui sono stati capaci di stare accanto alla squadra, tanto nei momenti belli ma soprattutto in quelli difficili, è stato formidabile. La squadra rossonera può dirsi fortunata di poter contare su una tifoseria così fedele, paziente e presente. La Curva Sud, il vero tifo organizzato del Milan, non perde mai l’occasione per stare accanto alla squadra di Stefano Pioli, incitandola e sostenendola soprattutto nelle sofferenze. I raduni a Milanello le dimostrazioni più grandi, quando i rossoneri sono stati chiamati a sfide importanti e davvero cruciali per la stagione. Ma tutto l’appoggio della tifoseria si sente forte ad ogni gara. Sempre presenti nelle trasferte, ma è a San Siro che tutto diventa magico e formidabile.

Striscioni ma soprattutto cori, sono quelli che più emozionano nello spettacolo del Meazza e in giro per gli altri stadi. Negli anni, la Curva Sud ha ideato tanti e tanti cori per la squadra rossonera. Ultimamente è il coro Bandito ad aver creato enorme entusiasmo, cantato anche dagli appassionati più piccoli. Ma di recente, la tifoseria organizzata milanista ha dato vita ad un altro regalo cantato per il suo Diavolo.

Milan, il nuovo coro della Curva Sud

La Curva Sud non smette mai di sorprendere, e nonostante il periodo non sia proprio dei più positivi per il Milan di Stefano Pioli, ha ideato un nuovo coro per sostenere la squadra. Poche battute, quelle cantate dalla tifoseria organizzata, ma che racchiudono tutta la fede e la devozione al club rossonero. Queste le parole del coro in questione, seguite dal video in cui la tifoseria lo canta a Lecce, al Via del Mare, durante la gara pomeridiana di sabato terminata in pareggio (2-2):

La la la la la la la. Tutta la vita insieme al Diavolo, comunque andrà io non ti lascerò

In pochi o tanti non importerà, la Curva Sud chiunque affronterà!

