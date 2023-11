Loftus-Cheek in panchina a Lecce da infortunato: ecco perché, il retroscena

Carlo Pellegatti ha rivelato un interessante retroscena in merito alla presenza di Ruben Loftus-Cheek in panchina contro il Lecce. Che cuore Rubs

Hanno destato una certa preoccupazione le condizioni di Ruben Loftus-Cheek per via dell’assenza in occasione della trasferta contro il Lecce. Ci si aspettava partisse titolare dopo l’ottimissima gara disputata contro il Paris Saint Germain in Champions League. Ma la sua assenza dall’undici titolare ha subito destato qualche sospetto. Sappiamo bene che il centrocampista inglese è stato fuori per circa quattro settimane a causa di un infortunio alla regione pube-adduttoria. Sembrava qualcosa di poco conto, ma i tempi di recupero sono stati ben più lunghi del previsto.

La sua prestazione eccelsa contro i francesi ha confermato quanto Rubs sia fondamentale per questo Milan. Con lui e senza di lui, la musica è totalmente diversa. Assai probabilmente, nel disastroso pareggio rimediato contro il Lecce sabato scorso, la sua assenza si è fatta sentire eccome. Alla fine, è stato Stefano Pioli a svelare il motivo della sua presenza in panchina e non in campo: “Non ha smaltito completamente le fatiche contro il PSG” aveva dichiarato il mister. Ma allora perché mandarlo a scaldare la panchina data l’impossibilità d’impiego? Il motivo lo ha svelato Carlo Pellagatti.

Loftus-Cheek in panchina per la squadra

Carlo Pellegatti ha parlato come di consueto in uno dei suoi video su YouTube, e ha rivelato che la presenza di Loftus-Cheek è stata voluta e ottenuta dallo stesso giocatore per un motivo in particolare, nonostante non fosse al top della condizione. Queste le sue parole in merito: “Tutti si sono posti il problema del perché Pioli si sia portato Loftus-Cheek in panchina a Lecce. Ma è stato Ruben che ha voluto assolutamente essere vicino alla squadra. Lui si sente già un leader della squadra, ha voluto rimanere vicino ai suoi compagni. Il suo gesto di vicinanza e supporto lo può eleggere come leader morale del gruppo”.

Insomma, chiaro il messaggio di Carlo Pellagatti. Nonostante sia da pochi mesi al Milan, Loftus-Cheek ha ben compreso di avere un ruolo molto importante all’interno dello spogliatoio e in campo. E dunque, se non può dare il suo contributo tecnico, si accontenta di supportare il gruppo dalla panchina. Ad ogni modo e per fortuna, Loftus-Cheek è completamente recuperato dai guai fisici e ci sarà per la gara casalinga, ostica, contro la Fiorentina al rientro dalla sosta. Appuntamento sabato il 25 novembre a San Siro.