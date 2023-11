@ML – Milan, Loftus-Cheek a parte. Si rivede Bennacer

MilanLive.it riporta una bellissima notizia per tutto l’ambiente Milan. Ismael Bennacer è tornato a lavorare in parte con il gruppo. Tutti i dettagli di seguito

Per fortuna è arrivata la sosta, in un momento complicato per il Milan, tanto nei risultati quanto nella situazione infortuni. Stefano Pioli ha concesso tre giorni di riposo al gruppo dopo la gara contro il Lecce, dunque i rossoneri sono tornati a lavorare a Milanello nella giornata di oggi. Presenti in 20, tra infortunati e chi non è stato convocato in Nazionale. C’è più di una settimana per allenarsi al meglio in vista della sfida casalinga contro la Fiorentina ma ovviamente tutta l’attenzione è rivolta a chi non è al massimo della condizione, soprattutto agli infortunati.

Come appreso dalla nostra redazione, oggi hanno svolto un lavoro personalizzato Davide Calabria, Christian Pulisic, Simon Kjaer e Ruben Loftus-Cheek. In vista della Fiorentina, dovrebbero recuperare dai rispettivi problemi, con tutta certezza, Pulisic, Kjaer e Loftus-Cheek. I primi due sono attesi al ritorno in gruppo nel corso della prossima settimana. Per Davide Calabria i tempi di recupero si prevedono leggermente più lunghi. Ma c’è anche una bellissima notizia che filtra da Milanello dopo l’allenamento odierno.

Milan, finalmente Bennacer

La notizia cruciale che filtra dal centro sportivo rossonero è che Ismael Bennacer ha finalmente avuto i primi contatti con la squadra oggi. Nel senso che ha svolto il riscaldamento e la prima parte di allenamento insieme al gruppo (torello). Una novità che fa assolutamente ben sperare. Il rientro dell’algerino è infatti previsto per metà del prossimo mese e dunque di dicembre. Come sottolinea Sky Sport, Bennacer dovrà perdere anche diversi chili prima di tornare al 100% della condizione, questo perché per mesi ha svolto soltanto un lavoro di potenziamento muscolare. Ma non si può che esultare per il suo ritorno tra i compagni. Di giorno in giorno, seguendo il programma prefissato, Ismael raccoglierà la migliore forma per tornare a tenere le redini del gioco rossonero.