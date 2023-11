Milan, scippo del Barcellona: l’annuncio ufficiale

Il Milan potrebbe vedere sfumare un obiettivo: il calciatore è finito nel mirino del Barcellona. E’ arrivata la conferma ufficiale: ecco di chi si tratta

E’ caccia al centrocampista in Casa Milan. I rossoneri stanno monitorando il mercato alla ricerca di un giocatore che possa migliorare il reparto mediano a disposizione di Stefano Pioli.

Il profilo appare ormai traccia: Geoffrey Moncada, in viaggio in questi giorni per monitorare da vicino le prestazioni di tanti calciatori, ha messo gli occhi su calciatori giovanissimi che non superano i 20 anni. Il nome caldo, come più volte vi abbiamo raccontato, è quello di Ouedraogo. Il giocatore classe 2006 di proprietà dello Schalke 04 piace davvero parecchio e la clausola rescissoria di soli 12 milioni di euro, esercitabile a giugno, stuzzica la dirigenza rossonera, che ha avuto diversi contatti con l’entourage del calciatore.

Ouedraogo è però sui taccuino di diversi club italiani e tedeschi: in Germania è osservato con attenzione da Bayer Leverkusen, Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Lipsia. In Italia ci sono stati dei contatti con il Napoli e la Juventus. La concorrenza, dunque, appare molto agguerrita.

Il Milan sta, così, seguendo anche altri profili, sempre giovanissimi, come Renato Veiga, portoghese classe 2003 in forza al Basilea, visionato di recente da Geoffrey Moncada, ma nella giornata di ieri è emerso il nome anche di Gabriel Moscardo di proprietà del Corinthians, con un contratto ins cadenza nel 2026.

Milan, concorrenza per Moscardo: la conferma del Barcellona

Il giocatore brasiliano di Taubaté ha compiuto 18 anni lo scorso 28 settembre e sta vivendo una stagione da protagonista con la maglia del proprio club: nel campionato brasileiro sono state 16 le presenze raccolte, tutte nella seconda parte del campionato, arrivato alla 34esima giornata. Moscardo gioca soprattutto da mediano, ma è stato impiegato, qualche volta, anche da trequartista.

Portare a Milano Moscardo, però, appare ancora più complicato, rispetto agli altri suoi colleghi sopracitati. La sua valutazione è, infatti, davvero, alta: servirebbero ben 25 milioni di euro per ottenere il via libera da parte del Corinthians, ma bisogna fare i conti anche con una concorrenza internazionale davvero agguerrita. Oltre al Milan, infatti, si registra l’interessamento da parte di Liverpool, Chelsea e Barcellona. Proprio sui blaugrana arrivano conferme ufficiali: come riportano in Spagna, sarebbe stato Deco a Radio Catalana a confermare come il Barcellona stia monitorando il giovanissimo centrocampista brasiliano.