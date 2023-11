Il clamoroso retroscena di Romagnoli: “C’era un accordo col Milan, ma…”

L’ex difensore e capitano dei rossoneri è tornato sull’addio al Diavolo nel corso di un’intervista: la precisazione e le belle parole

Un anno e mezzo fa il Milan vincevo la scudetto a Reggio Emilia, regalando una gioia immensa ai suoi tifosi. Il capitano allora era Alessio Romagnoli e in pochi lo dimenticano. Il difensore classe ’95 è stato un perno dei rossoneri per tanti anni e il suo addio ancora fa storcere il naso a qualcuno.

Soprattutto se si considerano le emergenze difensive della squadra di Stefano Pioli ad oggi, sia per gli infortuni che per i tanti problemi in campo. All’epoca la società aveva fatto delle valutazioni precise: c’era il sogno Sven Botman, che poi è passato in Premier League al Newcastle, e alla fine è arrivato il giovane Malick Thiaw. Romagnoli era in scadenza di contratto e alla fine è stato addio dopo ben sette anni a Milanello.

Il centrale mancino, che ora è il titolare inamovibile della Lazio di Maurizio Sarri, seconda l’anno scorso e ora protagonista in Champions League, ha rilasciato un’intervista a Città Celeste, nella quale è tornato anche sull’addio ai rossoneri. Il difensore aveva già parlato in passato della questione e della decisione di entrambe le parti, e stavolta ha aggiunto alcuni particolari.

Il difensore spiega come è andata e il ricordo positivo

Nella lunga intervista Romagnoli ha trattato diversi argomenti, dagli inizi con Sinisa Mihajlovic al presente con Maurizio Sarri. La parentesi Milan è però stata la più lunga e più importante ad oggi nella sua carriera.

Il 28enne fa intanto chiarezza: “Come mai mi hanno lasciato andar via a parametro zero? Non lo so, ma è una domanda che va fatta ai direttori dell’epoca e non a me. Non mi sono sentito abbandonato, ma avevo un accordo con loro e poi non si è deciso di continuare. Loro hanno fatto altre scelte, io ho fatto le mie ed è finita così, in modo molto sereno e pacifico”.

Il rapporto tra Romagnoli e il Milan è comunque sempre stato ottimo, anche alla fine, come sottolinea lo stesso difensore: “Con il Milan ho passato sette anni. L’ho sempre detto: è un periodo della mia vita molto bello e che porterò sempre nel cuore. Potrò solo parlare bene del Milan“.